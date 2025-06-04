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НАТО хочет пересчитать оборонные расходы: как это повлияет на финансовую поддержку Украины

Руслан Иваненко
4 июня 2025, 01:34
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В НАТО согласовывают механизм, который позволит включать расходы на Украину в официальный бюджет.
засидание НАТО, флаг НАТО, Украина
НАТО меняет правила учета расходов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, пресс-служба НАТО

О главном:

  • НАТО предлагает новые расходы на ВСУ причислять к оборонным
  • До 1,5% оборонного бюджета НАТО могут направить на Украину
  • Замена переданного Украине вооружения войдет в основные 3,5% расходов

В Североатлантическом альянсе предлагают зачислять новые расходы на укрепление Вооруженных сил Украины в категорию "связанных с обороной". Об этом сообщает Euractiv.

В частности, речь идет о закупке военной техники специально для Украины и инвестициях в украинский оборонно-промышленный комплекс. Такие расходы, согласно предложению, могут войти в состав оборонных расходов стран-членов НАТО в соответствии с новыми целевыми показателями.

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"Сейчас обсуждается инициатива повысить оборонные расходы Альянса до 5% от ВВП. Окончательное решение могут принять на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня", - пишет издание.

Текущее предложение предусматривает, что из 5% расходов на оборону 3,5% будут направлены на основные оборонные нужды, такие как закупка техники и обеспечение военных. Еще 1,5% - на кибербезопасность, инфраструктуру и повышение устойчивости.

По данным источников Euractiv, среди союзников существует общее понимание, что именно во второй категории - 1,5% - будут учитываться только новые расходы на поддержку Украины.

При этом:

  • помощь из существующих запасов не будет включаться в подсчет, чтобы избежать двойного учета;
  • замена оборудования, переданного Украине, зачтется в основные расходы в рамках 3,5%;
  • гуманитарная и другая невоенная помощь не будет учитываться в расходах на оборону.

"Оборудование, переданное Украине из военных арсеналов НАТО, уже учитывалось как часть регулярных расходов на основную оборону во время первоначального приобретения", - отмечает информационное издание.

нато инфографика
НАТО / Инфографика: Главред

Также указывается, что будущие заказы на замену этого оборудования войдут в основной оборонный бюджет стран-членов.

Новости НАТО - главное:

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки до сих пор преданы НАТО и в перспективе военное присутствие американцев в Европе не уменьшится, уверен Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно через пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.

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Что известно о Euractiv?

Euractiv - европейский новостной веб-сайт, посвященный политике ЕС, основанный в 1999 году французским медиа-издателем Кристофом Леклерком. Его штаб-квартира и центральная редакция находятся в Брюсселе, а другие офисы - в Париже и Берлине, пишет Википедия.

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