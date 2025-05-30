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США готовы обсуждать требования РФ по НАТО: Келлог раскрыл детали

Анна Ярославская
30 мая 2025, 07:52
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Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, поскольку против этого выступают США и еще четыре страны.
Кит Келлог, НАТО
Кит Келлог высказался о членстве Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

  • Какова позиция США относительно членства Украины в НАТО
  • Готовы ли Штаты дать Путину гарантии нерасширения Альянса

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что сейчас вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается. По его словам, Белый дом готов обсуждать требования Кремля по гарантиям нерасширения Североатлантического альянса.

В интервью ABC News Келлог назвал "закономерной" обеспокоенность России расширением НАТО на Восток. На вопрос о том, готов ли президент США Дональд Трамп пообещать главе РФ Путину, что Альянс не будет расширяться на Восток, он заявил, что США сейчас не рассматривают вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

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"И мы не единственная страна, которая так считает. Я могу назвать вам по меньшей мере четыре таких страны Альянса. А для вступления в НАТО необходимо согласие всех 32 стран-членов. Мы слышали это (несогласие принимать Украину. - ред) от других стран. И мы говорим: хорошо, комплексно мы можем остановить расширение НАТО приближением к вашим границам. Это их вопрос безопасности. И это решение президента Трампа", - заявил Келлог.

Келлог добавил, что 2 июня в Стамбуле состоятся переговоры по Украине. Как и в прошлый раз, встречу посетят советники по национальной безопасности США, Германии, Франции и Великобритании. Они проведут отдельные встречи с делегациями Украины и России.

Спецпредставитель Трампа предостерег украинскую делегацию от отказа участвовать в переговорах в Стамбуле, поскольку украинская сторона до сих пор не получила российский "меморандум" с предложениями о прекращении огня.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Меморандум о прекращении огня - что известно

Как писал Главред, 28 мая президент Украины Зеленский заявил, что мир и Украина уже больше недели ждут от России так называемый меморандум об условиях прекращения войны. Но Кремль вместо конструктивных предложений снова выдвигает старые ультиматумы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва действительно готовит проект документа с условиями "урегулирования". Его якобы должны были передать Украине после проведения обмена пленными по формуле "1000 на 1000", однако так и не передали.

Позже Лавров заявил, что второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной должен состояться 2 июня в Стамбуле. Москва готова представить Киеву подготовленный "меморандум" на встрече в Турции.

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомые с ходом переговоров, пишет, что Россия выдвинула ряд условий, без которых, по мнению Кремля, заключение мирного соглашения невозможно. Среди прочего российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы западные лидеры дали письменное обязательство прекратить расширение НАТО на восток и сняли часть санкций с России.

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