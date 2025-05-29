Меморандум Путина о мире: в Reuters узнали, чего хочет Кремль

Если Путин поймет, что не сможет достичь мирного соглашения на своих условиях, он будет стремиться показать, что "мир завтра будет еще более болезненным".

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Позиция Путина стала более жесткой в территориальном вопросе / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

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Путин ужесточил свою позицию в территориальном вопросе

Россия добивается отмены санкций и защиты русскоязычного населения Украины

Кремль хочет получить письменное обещание от Запада

Страна-агрессор Россия выдвинула ряд условий, без которых, по мнению Кремля, заключение мирного соглашения невозможно. Среди прочего российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы западные лидеры дали письменное обязательство прекратить расширение НАТО на восток и сняли часть санкций с России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомые с ходом переговоров.

Издание напоминает, что после более чем двухчасового разговора с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе Путин заявил, что согласился работать с Украиной над меморандумом, который бы определил контуры мирного соглашения, включая сроки прекращения огня. При этом РФ медлит с разработкой меморандума и пытается наступать на востоке Украины.

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Высокопоставленный российский источник, который якобы знаком с мнением высшего руководства РФ, утверждает, что "Путин готов к миру, но не любой ценой".

Три российских источника сообщили Reuters, что Путин хочет "письменного" обязательства крупных западных держав не расширять НАТО на восток, что означает официальное исключение членства для Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

"Россия также хочет, чтобы Украина была нейтральной, чтобы были сняты некоторые западные санкции, чтобы был решен вопрос замороженных российских суверенных активов на Западе и чтобы русскоязычные граждане Украины были защищены", - пишет издание.

Один из собеседников сказал Reuters, что если Путин поймет, что не сможет достичь мирного соглашения на своих условиях, он будет стремиться показать украинцам и европейцам с помощью военных побед, что "мир завтра будет еще более болезненным".

"Первый источник" Reuters сообщил, что "если Путин увидит тактическую возможность на поле боя, он продвинется дальше в Украину - и что Кремль считает, что Россия может воевать годами, несмотря на санкции и экономическую боль со стороны Запада", - говорится в сообщении.

Второй источник сообщил агентству, что Путин сделал свою позицию более жесткой в территориальном вопросе. Он хочет, чтобы в состав России вошли все четыре области на востоке Украины, на которые она претендует.

Reuters отмечает, что ни в Кремле, ни в Киеве, ни в НАТО не ответили на запрос агентства о комментарии к полученной информации.

Меморандум о прекращении огня - что известно

Как писал Главред, 28 мая президент Украины Зеленский заявил, что мир и Украина уже больше недели ждут от России так называемый меморандум об условиях прекращения войны. Но Кремль вместо конструктивных предложений снова выдвигает старые ультиматумы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва действительно готовит проект документа с условиями "урегулирования". Его якобы должны были передать Украине после проведения обмена пленными по формуле "1000 на 1000", однако так и не передали.

Позже Лавров заявил, что второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной должен состояться 2 июня в Стамбуле. Москва готова представить Киеву подготовленный "меморандум" на встрече в Турции.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что меморандуме планируют указать "возможные сроки" заключения мирного соглашения.

Ранее пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сроков заключения мирного соглашении между Россией и Украиной нет. Процесс находится на начальной стадии.

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