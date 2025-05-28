РФ покажет Украине 'меморандум' на новых переговорах: Лавров назвал дату и место

Второй раунд переговоров с Украиной Россия предлагает провести в Турции.

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Россия анонсировала новый раунд мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Что сказал Лавров:

Новые переговоры между Россией и Украиной должны состояться 2 июня в Стамбуле

Россия планирует представить Украине свой "меморандум" видео дня

Документ содержит видение Москвы по "преодолению первопричин кризиса"

Второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной должен состояться 2 июня в Стамбуле. Москва готова представить Киеву подготовленный "меморандум" на встрече в Турции. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, которого цитируют росСМИ.

Делегацию РФ возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Лавров отдельно поблагодарил Турцию за предоставление платформы для переговоров.

По словам Лаврова, в "меморандуме" содержится позиция России по всем ключевым аспектам, которые, по мнению Москвы, должны стать основой для "надежного преодоления первопричин кризиса". Хотя конкретного содержания документа он не раскрыл, министр заверил, что российская делегация на переговорах готова официально представить меморандум украинской стороне, а также предоставить все необходимые пояснения по его положениям.

Он также заявил, что якобы надеется, что все, кто "искренне, а не на словах" заинтересованы в мирном урегулировании войны, поддержат проведение нового раунда переговоров в Стамбуле.

"Меморандум" РФ о прекращении войны - что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще 24 мая заявил, что Москва намеренно затягивает с подготовкой документа, пытаясь создать видимость конструктивного подхода. По его словам, такое поведение РФ - это очередная попытка создать иллюзию готовности к переговорам.

В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва работает над проектом документа, в котором изложены условия якобы "урегулирования конфликта". По словам Лаврова, этот "меморандум" должны были передать Украине после обмена пленными в формате "1000 на 1000". Однако этого не произошло.

Как сообщал Главред, 27 мая ситуацию прокомментировала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Она сказала, что работа над меморандумом продолжается и в нем якобы фиксируются принципы "урегулирования конфликта", возможные сроки достижения соглашения и сценарий временного прекращения огня.

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Кто такой Сергей Лавров? Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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