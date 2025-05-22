В Кремле придумали причину не подписывать мирный договор с Украиной

В Москве заявили, что якобы для подписания документа необходима "новая власть" в Украине.

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У РФ появилась причина не подписывать мир с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы Мусихина:

РФ готова работать с Киевом над мирным договором

Зеленский не может подписывать меморандум с РФ о мире

На днях ранее российский диктатор Владимир Путин заговорил о том, что Москва готова работать с украинской стороной "над меморандумом о возможном будущем мирном соглашении с определением ряда позиций". Но теперь в Кремле придумали причину, чтобы сорвать возможное подписание. В частности, директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что подписание документа необходимо "новой власти" в Украине, цитирует ТАСС.

По словам Мусихина, председатель Верховной Рады может не подойти на роль подписанта, а президент Украины Владимир Зеленский якобы нелегитимен.

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"Важно то, чья подпись (на документах - Главред), потому что сейчас нынешний их руководитель уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом", - сказал он.

Он подчеркнул, что нужно быть точно уверенным, что с украинской стороны подписывает договоренность об урегулировании "человек, который имеет на то мандат народа, иначе будут проблемы"

Мусихин при этом добавил, что Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта.

"Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас речь идет о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента (в данном случае Руслана Стефанчука - Главред) какие-то полномочия по подписанию. Позволят ли ему это делать внутри собственной страны - большой вопрос", - заявил дипломат.

Кроме того, Мусихин добавил, что нужно будет задуматься и о подписанте документов по урегулированию в целом.

Разговор Трампа с Путиным - новости по теме

Как писал Главред, 19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Путин назвал свой телефонный разговор с Трампом "содержательным и полезным".

Позже Трамп сообщил, что Путин якобы представит "мирный меморандум" со своими условиями о прекращении огня и завершении войны. Он также призвал российского лидера предоставить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не требование, которое сразу отклонят.

Между тем в материале Financial Times говорилось, что телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом стал победой для хозяина Кремля Владимира Путина. В то же время украинцы и европейские союзники почувствовали, что их бросили.

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