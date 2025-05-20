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Победа для Путина: Трамп бросил Украину - Financial Times

Анна Ярославская
20 мая 2025, 12:35
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Россияне будут вести разговоры на низком уровне и обмениваться различными документами, а тем временем будут продолжать воевать, считает экс-посол США.
Дональд Трамп, Владимир Путин
Телефонный разговор с Трампом стал победой для Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы:

  • Трамп дал понять, что США отказываются от роли посредника
  • Президент США больше заинтересован в сближении с Москвой, чем в урегулировании войны

Телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом стал победой для хозяина Кремля Владимира Путина. В то же время украинцы и европейские союзники почувствовали, что их бросили.

Как пишет Financial Times, президент США не оказывал никакого давления на Россию, чтобы добиться прекращения огня. Трамп также четко дал понять, что США отказываются от роли посредника в мирных переговорах. Трамп даже предложил, кто мог бы заменить США в роли посредника. Например, это может быть Папа Римский Лев XIV.

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"Для наблюдателей это был переломный момент после более чем трех лет полномасштабной войны. Президент, который обещал закончить войну в Украине в первый день своего второго срока, похоже, умывает руки и оставляет Украину на растерзание захватчику. Этот звонок подтвердил худшие опасения европейцев: президент США, соблазнившись на путинские обещания, готов развернуться в сторону Москвы и предать Киев", —пишет газета.

Два человека, информированных об этом разговоре утверждают, что в звонке европейским лидерам после разговора с Путиным Трамп дал понять, что не намерен оказывать дополнительное давление на Москву, пока продолжаются двусторонние переговоры между Россией и Украиной.

"Этот разговор с Трампом был победой для Путина. Он четко дал понять, что прекращение огня в ближайшее время не произойдет, поэтому Россия может продолжать войну. И все равно никаких дополнительных санкций не будет применено", — сказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Путин заявил, что Россия готова работать с Украиной над "меморандумом о возможном будущем мирном соглашении". В то же время президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам после разговора, что предложение по меморандуму ему "неизвестно".

"Россияне будут вести разговоры на низком уровне, обмениваться различными документами, а тем временем будут продолжать воевать. Как долго Трамп будет мириться со всем этим промедлением?", — сказал Уильям Тейлор, который был послом США в Украине в 2006-2009 годах.

Некоторые эксперты считают желание Трампа дистанцироваться от конфликта вполне понятным.

"Каждая из сторон пыталась вызвать у Трампа раздражение против другой, и это было деструктивно по своей сути. Если он сможет заставить стороны говорить друг с другом и сам отойдет на задний план, это может быть необходимым условием для сдвига с мертвой точки", — считает Питер Слезкин из аналитического центра Stimson Center.

Однако, по словам других экспертов, сейчас Трамп больше заинтересован в сближении с Москвой, чем в урегулировании войны.

"На данном этапе Трамп, похоже, воспринимает нормализацию отношений между Россией и США как самоцель. Все остальное подчиняется этой цели", — заявил Эндрю Вайс, вице-президент Фонда Карнеги за международный мир.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры о прекращении огня - последние новости

Как писал Главред, пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сроков заключения мирного соглашении между Россией и Украиной нет. Процесс находится на начальной стадии. По его словам, сейчас планируется обмен проектами документов между Киевом и Москвой. Каждая сторона будет готовить свои варианты, после чего должны начаться сложные переговоры по согласованию единого текста.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление после переговоров с Трампом. По его словам, Украина не согласится на ультиматумы России, которые предусматривают отвод войск с ее территорий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении. По его словам, понадобится несколько недель.

Позже Трамп заявил, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в том случае, если не будет достигнут прогресс.

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