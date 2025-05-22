Дроны атакуют РФ: под ударом Москва и несколько областей

Кратко:
- Три дрона было сбито в небе над Москвой
- Под ударом Тульская и Лупецкая области
В России заявляют об атаке беспилотников на Москву. Вечером 21 мая якобы было сбито три дрона, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
По его словам, всего в течение дня над Московской областью якобы было уничтожено 27 беспилотников.
Тем временем российские Telegram-каналы пишут, что вечером беспилотники атаковали подмосковный Подольск.
"Жители микрорайона Климовск сообщают, что в домах дрожат окна, припаркованные машины сигналят", - пишет канал Mash.
Ранее в РФ сообщали об атаке беспилотников на подмосковное Домодедово. В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" введён план "Ковёр".
Российское минобороны заявляло, что за два часа (с 18:00 до 20:00) в небе над Московской областью было сбито 11 беспилотников.
Кроме того, дроны атакуют Тульскую область. Со слов жителей Пролетарского района, характерные звуки и вспышки начались около полуночи по местному времени.
По данным Mash, беспилотники также летают над городом Елец Липецкой области. Местные слышали около четырех взрывов.
Удары по заводам в России - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 21 мая под атакой беспилотников оказался Болховский завод полупроводниковых приборов. Губернатор Орловской области заявил, что предприятие повреждено.
Накануне в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем - ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае РФ в результате масштабной атаки беспилотников под удар попал Ильский нефтеперерабатывающий завод и НПС "Кропоткинская".
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