Россияне в истерике: дроны атаковали важный завод РФ в Орловской области

Местные жители жалуются, что последствия удара по предприятию последствия серьезные, что они могут остаться без работы.

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Взрывы прогремели в Болхове, где находится важный для оккупантов завод / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

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Россию атаковали десятки беспилотников

Громкие взрывы раздавались в Орловской области

Дроны повредили завод в Болхове

В ночь на 21 мая россиянам не спалось, ведь во многих регионах страны-агрессора РФ раздавались взрывы и работала ПВО. В Минобороны России заявили о якобы сбитии 159 дронов над 8 областями, среди которых Орловская.

Как сообщают росСМИ, там под атакой беспилотников оказался Болховский завод полупроводниковых приборов. Местные жители жалуются, что слышали громкие взрывы, а впоследствии в районе предприятия возник пожар.

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Последствия атаки на завод, похоже, настолько плачевны для оккупантов, что подтвердить атаку пришлось даже местным властям, которые обычно до последнего замалчивают проблемы после ударов беспилотников по объектам РФ.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео атаки дронов на Орловскую область РФ:

Губернатор Орловской области заявил, что предприятие повреждено, как и несколько жилых домов в Болхове. Сами же местные в истерике от атаки и пишут комментарии о том, что полгорода осталось без работы.

Россияне сразу начали обсуждать удар по заводу в Болхове / фото: скриншот с российского телеграм-канала

Заметим, что Болховский завод является важным для российской военной промышленности, ведь основной его сферой деятельности является разработка и производство различной электронной техники для радиоэлектронной аппаратуры, например микросхем или полупроводников. Оккупанты активно используют продукцию завода в системах связи и управления, РЭБах и тренажерах для ракетных комплексов.

Что еще интересно, на это предприятие действуют международные санкции, но несмотря на это оно продолжало работу и ежегодно производило до 3 миллионов приборов. Вероятно, после атаки беспилотников мощности завода будут ослаблены.

Удары вглубь России - последние новости

Ранее стало известно, что беспилотниками были атакованы два российских военных аэродрома - Шайковка и Кубинка, расположенные в Калужской и Московской областях соответственно.

Накануне также в Брянской области страны-агрессора России прогремели взрывы, там был атакован завод "Стрела", который занимается производством электроники для оборонного комплекса России и сотрудничает с корпорацией "Ростех".

Напомним, Главред писал, что подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили завод по производству ударных БпЛА на территории страны-агрессора России.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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