У россиян потери в Крыму: на военных базах РФ гремят взрывы после прилетов

В Сети опубликовал кадры пожара на складе боеприпасов воинской части 12676 в Перевальном.

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Дроны атаковали цели РФ в Крыму / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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Мощные взрывы прогремели утром в Крыму

Горит склад боеприпасов воинской части 12676

Мощные взрывы прогремели утром 16 мая во временно оккупированном Крыму. Громко было в Севастополе и Перевальном.

Как сообщает местный ресурс "Крымский ветер", серия взрывов прогремела вблизи Севастополя, где расположены военные аэродромы Бельбек и Кача.

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Согласно опубликованной информации, взрывы прогремели также в районе Ялты, Алупки и Перевального.

В Сети опубликовал видео, на котором, как утверждается, горит склад боеприпасов воинской части 12676 в Перевальном. Указано, что из-за пожара на складе перекрыли дорогу Симферополь-Алушта. При этом в сторону Перевального, как пишет паблик, проехало много машин "скорой" помощи.

"Как сообщает наш источник, есть погибшие российские военнослужащие в результате горения и взрывов складов в Перевальном", - сообщает "Крымский ветер".

Подробности взрывов в Крыму

В партизанском движении "Атеш" сообщили о взрывах в районе населенного пункта Перевальное на юге Крыма, в частности на военной базе 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота РФ (в/ч 12676) и 8-го отдельного артиллерийского полка (в/ч 12676).

/ Инфографика: Главред

"Есть сведения о погибших военных, которые находились на дежурстве на складе", - сообщают партизаны.

Как отмечают в "Крым.Реалии", на базе находятся боксы для хранения военной техники и вооружения, а также, вероятно, горюче-смазочных материалов. База дважды подвергалась атакам - 17 марта и 25 августа 2023 года.

В "Атеш" рассказали, что летом 2024 года агенты движения следили за складами и ангарами с техникой в Перевальном. Партизаны успели зафиксировать на военных базах важную информацию о хранении и перемещении российской техники и боеприпасов. На тот момент, по словам агентов, база оккупантов не была прикрыта средствами ПВО.

По сообщению руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, в Крыму до сих пор продолжается детонация после утренних "прилетов".

Смотрите кадры - последствия удара по целям РФ в Крыму:

/ Скриншот

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Напомним, во временно оккупированном Крыму и в Ростовской области и Краснодарском крае страны-агрессора России прогремели взрывы.

Ранее в Крыму были зафиксированы пожары - дроны массово атаковали аэродромы, был перекрыт мост. Очевидцы из Крыма сообщили, что масштабная атака дронов началась около полуночи.

Как ранее сообщал Главред, в Муроме дрон ударил в завод, производящий боеприпасы для армии РФ. На Муромском приборостроительном заводе сгорела проходная завода, а также один из складов выпускаемой продукции.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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