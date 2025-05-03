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Взрывная ночь в РФ и оккупированном Крыму: у захватчиков есть "прилеты", перекрывался мост

Алёна Воронина
3 мая 2025, 08:03
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Из-за атаки российские оккупанты даже перекрывали Керченский мост.
Взрывы в РФ и Криму
Взрывы в РФ и оккупированном Крыму/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Кратко:

  • В Ростовской области РФ и оккупированном Крыму были слышны взрывы
  • Работала российская ПВО, была атака дронов
  • У оккупантов были "прилеты"

В городе Керчь во временно оккупированном Крыму и в Ростовской области и Краснодарском крае страны-агрессора России в ночь на субботу, 3 мая, прогремели взрывы.

Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер". Очевидцы отметили, что работало российское ПВО. По их словам, было слышно около семи взрывов.

видео дня

Из-за взрывов российские оккупанты перекрывали Крымский мост. Также захватчики объявляли в Крыму еще и ракетную опасность. Вылеты российской ПВО были слышны, в частности, в Керчи и Феодосии, информируют мониторинговые каналы.

Также были взрывы в Краснодарском крае и Ростовской области России. Там также российская ПВО сбивала воздушные цели.

В Telegram-канале SHOT сообщили, что, по словам местных жителей, в поселке Целина Ростовской области БПЛА упал на жилой дом. Очевидцы позже уточнили, что в результате падения обломков дрона загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного дома были эвакуированы двое взрослых и два ребенка. Второй дом нежилой. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позже стало известно, что дроны атаковали шесть населенных пунктов в Ростовской области страны-агрессора России.

Также в сети сообщали, что противовоздушная оборона активно работала над городом Славянск-на-Кубани. Там было слышно не менее пяти взрывов, и были видны яркие вспышки в небе.

Кроме этого, сообщалось, что были взрывы в городе Новороссийск в Краснодарском крае РФ, где сейчас расположена главная база Черноморского флота России.

Взрывы в РФ и Криму
Взрывы в РФ и Крыму/ скрин

Смотрите видео взрывов в РФ и оккупированном Крыму:

Взрывы в оккупированном Крыму и в России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Муроме дрон ударил в завод, производящий боеприпасы для армии РФ. На Муромском приборостроительном заводе сгорела проходная завода, а также один из складов выпускаемой продукции.

В ночь на 2 мая в Крыму были зафиксированы пожары - дроны массово атаковали аэродромы, был перекрыт мост. Очевидцы из Крыма сообщили, что масштабная атака дронов началась около полуночи.

Напомним, по словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Романа Свитана, Крымскому мосту осталось недолго. Эксперт считает, что подготовка к уничтожению моста, скорее всего, уже началась.

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