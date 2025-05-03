310 миллионов на защиту неба: США одобрили продажу Украине оборудования для F-16

Госдеп разрешил продажу на $310,5 млн, в пакет входит техника, обучение и обслуживание самолетов.

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США согласовали ключевую поддержку для F-16 / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Воздушные силы США

Читайте в материале:

Что именно вошло в пакет поддержки F-16

Как США планируют обучать украинских пилотов

Когда решение станет окончательным и что для этого нужно

Госдеп США одобрил продажу Украине пакета учебного, технического и сопутствующего обеспечения для истребителей F-16 на общую сумму $310,5 миллиона. Об этом сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона (DSCA).

"Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине по линии иностранных военных продаж (FMS) пакета по обучению и обеспечению эксплуатации истребителей F-16, а также сопутствующего оборудования, на общую сумму около 310,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении. видео дня

Согласно данным DSCA, пакет включает

модернизацию самолетов

обучение персонала

обеспечение технического обслуживания

поставки запасных частей

ремонт и поставку наземного оборудования

поддержку программного обеспечения

передачу технической документации

Также предусмотрены инженерные, технические и логистические услуги со стороны правительства США и подрядчиков.

F-16 / Инфографика: Главред

"Предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечивая эффективную подготовку ее пилотов и повышая ее оперативную совместимость с Соединенными Штатами путем комплексной подготовки с ВВС США", - отмечается в публикации.

Этот шаг является частью международных усилий по созданию программы F-16 для Украины и модернизации ее Воздушных сил. Последнее слово теперь - за Конгрессом США, который должен окончательно одобрить продажу.

Самолеты F-16 в Украине - последние новости

Как писал Главред, днем 19 марта российские Telegram-каналы распространили очередной фейк о якобы сбитии украинского истребителя F-16 в воздушном пространстве над Сумской областью. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что это - фейк.

В конце марта президент Владимир Зеленский сообщил о прибытии новой партии истребителей F-16. Президент опроверг фейк о якобы сбитом F-16 над Сумской областью.

Почти ежедневно украинские пилоты истребителей F-16 выполняют несколько полетов на поражение противника за линией боевого соприкосновения, а также на территории Российской Федерации и на временно оккупированной россиянами территории Украины.

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Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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