310 миллионов на защиту неба: США одобрили продажу Украине оборудования для F-16

Читайте в материале:
- Что именно вошло в пакет поддержки F-16
- Как США планируют обучать украинских пилотов
- Когда решение станет окончательным и что для этого нужно
Госдеп США одобрил продажу Украине пакета учебного, технического и сопутствующего обеспечения для истребителей F-16 на общую сумму $310,5 миллиона. Об этом сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона (DSCA).
"Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине по линии иностранных военных продаж (FMS) пакета по обучению и обеспечению эксплуатации истребителей F-16, а также сопутствующего оборудования, на общую сумму около 310,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении.видео дня
Согласно данным DSCA, пакет включает
- модернизацию самолетов
- обучение персонала
- обеспечение технического обслуживания
- поставки запасных частей
- ремонт и поставку наземного оборудования
- поддержку программного обеспечения
- передачу технической документации
Также предусмотрены инженерные, технические и логистические услуги со стороны правительства США и подрядчиков.
"Предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечивая эффективную подготовку ее пилотов и повышая ее оперативную совместимость с Соединенными Штатами путем комплексной подготовки с ВВС США", - отмечается в публикации.
Этот шаг является частью международных усилий по созданию программы F-16 для Украины и модернизации ее Воздушных сил. Последнее слово теперь - за Конгрессом США, который должен окончательно одобрить продажу.
Самолеты F-16 в Украине - последние новости
Как писал Главред, днем 19 марта российские Telegram-каналы распространили очередной фейк о якобы сбитии украинского истребителя F-16 в воздушном пространстве над Сумской областью. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что это - фейк.
В конце марта президент Владимир Зеленский сообщил о прибытии новой партии истребителей F-16. Президент опроверг фейк о якобы сбитом F-16 над Сумской областью.
Почти ежедневно украинские пилоты истребителей F-16 выполняют несколько полетов на поражение противника за линией боевого соприкосновения, а также на территории Российской Федерации и на временно оккупированной россиянами территории Украины.
Читайте также:
- В США заинтриговали заявлением по F-16 в Украине: чего ждать
- Выполнять боевые задачи на F-16 в Украине опасно: генерал назвал риски
- F-16 и Mirage ВСУ сбили десятки ракет РФ: новые детали удара врага по Украине
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред