'F-16 прилетели': Зеленский заинтриговал заявлением о новой партии истребителей

Президент опроверг фейк о якобы сбитии F-16 над Сумской областью.

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Украина получила новую партию F-16 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Командование Воздушных Сил ВСУ

Главное из заявления Зеленского:

В Украину прибыла новая партия истребителей F-16

Заявления России о якобы сбитии украинского F-16 - ложь

В Украину прибыли дополнительные истребители F-16. Заявления россиян о якобы сбитии украинского F-16 над Сумской областью являются ложью. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

"Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Это хорошая новость", - заявил он. видео дня

В то же время президент не стал раскрывать точное количество полученных истребителей, а также не уточнил, какая именно страна предоставила эту помощь. Стоит отметить, что предыдущие поставки F-16 осуществлялись странами НАТО - Нидерландами, Данией и Бельгией.

Кроме этого, Зеленский прокомментировал заявления россиян о якобы сбитии F-16 над Сумской областью. Президент категорически опроверг эти утверждения и назвал их ложью.

"Русские наврали, что сбили F-16. Ложь! F-16 никто не сбил! А вот несколько самолетов F-16 прилетели в Украину", - подчеркнул глава государства.

F-16 / Инфографика: Главред

Самолеты F-16 для Украины - последние новости

Напомним, днем 19 марта российские Telegram-каналы распространили очередной фейк о якобы сбитии украинского истребителя F-16 в воздушном пространстве над Сумщиной. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что это - фейк.

Как сообщал Главред, обещанные Бельгией истребители F-16 до сих пор не поступили в Украину, хотя их передача была запланирована до конца 2024 года. В целом Бельгия планирует передать Украине около 30 самолетов F-16 до 2028 года.

Недавно премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объяснил, что передача F-16 Украине откладывается до 2026 года из-за ожидаемых поставок новых F-35. В то же время он не исключил возможности отправки некоторых F-16 уже в этом году - однако только для использования в качестве источника запчастей.

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Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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