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F-16 сбили из-за "осторожности США": в WSJ назвали возможную причину катастрофы

Руслана Заклинская
15 февраля 2025, 00:24
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Администрация Байдена выключила систему Link 16, которая позволяет идентифицировать самолеты и наземные подразделения в реальном времени, пишут в WSJ.
F-16 сбили из-за 'осторожности США': в WSJ назвали возможную причину катастрофы
F-16 мог стать жертвой "дружественного огня" из-за отсутствия системы идентификации / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, 114 бригада тактической авиации

Кратко:

  • Причиной катастрофы F-16 в Украине мог стать "дружественный огонь" из ЗРК Patriot собственной ПВО
  • Администрация Байдена выключила тактическую сеть Link 16, которая позволяет идентифицировать цели
  • В Украине официально этого не подтверждали

Украинские силы противовоздушной обороны могли сбить собственный истребитель F-16 летом прошлого года из-за отсутствия системы идентификации "свой-чужой". Причиной авиакатастрофы, вероятно, был "дружественный огонь" из ЗРК Patriot. Об этом пишет The Wall Street Journal, хотя Украина официально такую версию не подтверждала.

По данным журналистов, администрация президента США Джо Байдена выключила ключевую технологию распознавания своих целей. Речь идет о тактической сети Link 16, которая позволяет отслеживать местонахождение всех самолетов, наземных подразделений и систем ПВО.

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"Для ситуационной осведомленности США и их европейские союзники используют тактическую сеть под названием Link 16, которая обеспечивает просмотр в реальном времени всех участников сети - самолетов, наземных подразделений, наземных средств противовоздушной обороны и командования и тому подобное. Такая видимость делает операции более безопасными для союзников и смертоносными для врага. Link 16 также уменьшает риски для пилотов, которые летят одновременно со шквалом вражеских ракет и беспилотников, гарантируя, что их наземные коллеги знают, где находятся их самолеты", - отметили в материале.

Однако, когда первые F-16 прибыли в Украину, они не были оборудованы для работы в этой сети. Более того, WSJ отмечает, что при передаче Украине американских Patriot в апреле 2023 года систему отсоединили от Link 16, поскольку тогда не планировали поставки F-16. После принятия решения о передаче истребителей этот недостаток не исправили.

В издании предположили, что Link 16 является настолько технологически сложным и чувствительным компонентом, что Вашингтон мог медлить с его передачей из-за чрезмерной осторожности. Такой подход в целом характерен для политики администрации Байдена.

Журналистка WSJ обратилась в Министерство обороны США с запросом относительно настроек Patriot и отсутствия Link 16, однако в Пентагоне отказались комментировать конфигурацию переданного вооружения. Там порекомендовали обращаться к украинской стороне.

Источники WSJ сообщили, что сейчас продолжаются усилия по устранению этого технического недостатка, однако деталей относительно того, как именно это будет реализовано, не раскрывают.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

Катастрофа F-16 в Украине - что известно

Напомним, 26 августа 2024 года в Украине потерпел крушения истребитель F-16, в результате чего погиб летчик-подполковник Алексей Мусь. Летчик выполнял боевое задание и перед катастрофой уничтожил две российские ракеты, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

После трагедии появилось несколько версий причин авиакатастрофы F-16:

  • Ошибка пилота - одна из первых версий, которую рассматривали специалисты.
  • "Дружественный огонь" - в США заявили, что не имеют доказательств того, что F-16 был сбит украинской ПВО.
  • Техническая неисправность - еще одна вероятная причина, которая рассматривается экспертами.

Экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко отметил, что инцидент мог произойти из-за комбинации нескольких факторов.

Минобороны Украины создало специальную комиссию для установления причин катастрофы.

Как сообщил Главред, союзники начали сомневаться в быстром введении F-16 в бой, поскольку пилоты обычно нуждаются в нескольких месяцах подготовки перед выполнением сложных боевых задач.

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The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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