Ошибки в воздухе или на земле: генерал о вероятных причинах крушения F-16 ВСУ

Игорь Романенко прокомментировал причины, которые привели к гибели пилота и потере самолета ВСУ.

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Игорь Романенко прокомментировал катастрофу самолета ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

В ходе отражения массированной атаки РФ 26 августа Силы обороны уничтожали сотни ракет и дронов врага, применяя зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, а также авиацию, рассказал экс-заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

В таком воздушном бою принял участие пилот Алексей Месь, который имел навыки, недавно полученные в западном учебном центре, выполняя задачи "в достаточно сложных условиях, самых тяжелых за время начала войны", подчеркнул он в эфире телеканала "Киев 24".

По его словам, могли сложиться различные причины, которые привели к гибели пилота и потере самолета, поэтому на выяснение всех обстоятельств понадобится около недели.

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"Ошибки чьи-то, если они были, или пилота, или обслуги, которая действовала с земли, или управленческой структуры, это вопрос. Но однозначно я хочу сказать из своего опыта, что условия были достаточно тяжелые и сложные, и поэтому возможно было всякое", — говорит генерал ВСУ.

По его мнению, расследованием причин крушения самолета ВСУ должна заниматься специальная комиссия с представителями Воздушных сил, Вооруженных сил, ставки главнокомандующего.

Романенко добавил, что к катастрофе могло привести сочетание причин, в том числе и противодействие врага, который применяет все виды оружия, а также условия воздушного боя "и в этих условиях случилось что-то, а что именно случилось, это надо объективно выяснить".

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Что говорят в Центре стратегических коммуникаций

В Центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что распространение сомнительных версий катастрофы F-16 – это сознательное подыгрывание врагу.

В ЦСК отметили, что во время своих первых боев в небе Украины самолеты F-16 продемонстрировали высокую эффективность, надежность и преимущества современных технологий над советскими разработками. Там указали, что Алексей Месь героически провел свой последний бой в небе, уничтожив три крылатые ракеты и один ударный дрон. Центр стратегических коммуникаций выражает глубокие соболезнования всем, кто знал Алексея.

"К сожалению, война всегда сопровождается потерями. От этого не застрахован ни один тип вооружения и военной техники. Все украинские воины знают, что рискуют жизнью ради Родины", – указали в ЦСК.

Там также призывают медиа и публичных спикеров воздержаться от распространения сомнительных версий обстоятельств катастрофы. Ведь такая активность играет на руку российской пропаганде, а не нашей победе.

Для выяснения истинных причин аварии создана специальная комиссия Министерства обороны Украины, которая работает на месте падения самолета.

Крушение F-16 ВСУ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что истребитель F-16, который Украина получила в качестве военной помощи из США потерпел крушение на территории Украины. Это произошло во время массированной атаки страны-агрессора России 26 августа.

Источник издания утверждает, что причиной авиакатастрофы стало не то, что F-16 сбили, а скорее всего ошибся сам пилот истребителя. В этот день американские самолеты принимали участие в отражении одной из самых больших атак агрессора на Украину.

Позже стало известно о том, что пилот ВСУ Алексей Месь погиб, отражая самую масштабную воздушную атаку России на Украину в понедельник, 26 августа.

В свою очередь в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине. Уточняется, что это во время отражения ракетного удара со стороны РФ по территории Украины самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага.

Отмечается, что во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб.

Как сообщалось ранее, западные СМИ узнали о версии с "дружественным огнем". Одна из вероятных причин катастрофы истребителя F-16 ВСУ, которая сейчас рассматривается следствием, - "дружественный огонь" украинских сил ПВО. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на собственный источник в Воздушных силах ВСУ, который говорил на условиях анонимности.

/ Инфографика: Главред

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