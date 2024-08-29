Катастрофа F-16 ВСУ: западные СМИ узнали о версии с "дружественным огнем"

Продолжается расследование причин крушения истребителя F-16 ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/katastrofa-f-16-vsu-zapadnye-smi-uznali-o-versii-s-druzhestvennym-ognem-10592720.html Ссылка скопирована

За штурвалом боевого самолета погиб украинский пилот Алексей Месь / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/PvkZahid, Офис президента

Одна из вероятных причин катастрофы истребителя F-16 ВСУ, которая сейчас рассматривается следствием, - "дружественный огонь" украинских сил ПВО.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на собственный источник в Воздушных силах ВСУ, который говорил на условиях анонимности.

"Рассматриваются различные версии, включая "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота. Но точно причины будут известны только после завершения расследования", - рассказал представитель ВС. видео дня

Вместе с тем собеседник критически оценил появившиеся сообщения в медиа о том, что уже якобы известны вероятные причины.

Что известно о крушении F-16 ВСУ

Ранее сообщалось, что истребитель F-16, который Украина получила в качестве военной помощи из США потерпел крушение на территории Украины. Это произошло во время массированной атаки страны-агрессора России 26 августа.

Источник издания утверждает, что причиной авиакатастрофы стало не то, что F-16 сбили, а скорее всего ошибся сам пилот истребителя. В этот день американские самолеты принимали участие в отражении одной из самых больших атак агрессора на Украину.

Позже стало известно о том, что пилот ВСУ Алексей Месь погиб, отражая самую масштабную воздушную атаку России на Украину в понедельник, 26 августа.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Ранее сообщалось, что впервые истребители F-16 успешно отражали самую масштабную атаку РФ. Украина долго ждала истребители F-16 и наконец они работают в украинском небе.

Напомним, ранее сообщалось, что F-16 уже наносят успешные удары по агрессору. Истребители F-16 нанесли первые авиаудары и не собираются останавливаться.

Как сообщалось ранее, проблему авиабомб могут истребители F-16 с соответствующими ракетами. Украинские воины ожидают усиления в виде систем противовоздушной обороны наземного базирования на Харьковском направлении.

/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред