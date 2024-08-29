Катастрофа F-16 ВСУ: западные СМИ узнали о версии с "дружественным огнем"

Одна из вероятных причин катастрофы истребителя F-16 ВСУ, которая сейчас рассматривается следствием, - "дружественный огонь" украинских сил ПВО.
Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на собственный источник в Воздушных силах ВСУ, который говорил на условиях анонимности.
"Рассматриваются различные версии, включая "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота. Но точно причины будут известны только после завершения расследования", - рассказал представитель ВС.видео дня
Вместе с тем собеседник критически оценил появившиеся сообщения в медиа о том, что уже якобы известны вероятные причины.
Что известно о крушении F-16 ВСУ
Ранее сообщалось, что истребитель F-16, который Украина получила в качестве военной помощи из США потерпел крушение на территории Украины. Это произошло во время массированной атаки страны-агрессора России 26 августа.
Источник издания утверждает, что причиной авиакатастрофы стало не то, что F-16 сбили, а скорее всего ошибся сам пилот истребителя. В этот день американские самолеты принимали участие в отражении одной из самых больших атак агрессора на Украину.
Позже стало известно о том, что пилот ВСУ Алексей Месь погиб, отражая самую масштабную воздушную атаку России на Украину в понедельник, 26 августа.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Ранее сообщалось, что впервые истребители F-16 успешно отражали самую масштабную атаку РФ. Украина долго ждала истребители F-16 и наконец они работают в украинском небе.
Напомним, ранее сообщалось, что F-16 уже наносят успешные удары по агрессору. Истребители F-16 нанесли первые авиаудары и не собираются останавливаться.
Как сообщалось ранее, проблему авиабомб могут истребители F-16 с соответствующими ракетами. Украинские воины ожидают усиления в виде систем противовоздушной обороны наземного базирования на Харьковском направлении.
Больше новостей:
- Украина может нанять американских пилотов для F-16: сенатор Грэм
- Российский Ил-20 получил "на орехи": Варшава поднимала в небо F-16 - причина
- Россия "ищет" украинские F-16: что произошло
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред