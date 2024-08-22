F-16 могут все изменить: названа главная проблема ВСУ на Харьковском направлении

Украинские воины ожидают усиления в виде систем противовоздушной обороны наземного базирования на Харьковском направлении.

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Названа самая большая проблема ВСУ на Харьковском направлении / коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, US Air Force

Армия страны-агрессора России продолжает активно применять на фронте управляемые авиабомбы. На Харьковском направлении враг сбрасывает КАБы с боевой частью до 500 кг по позициям украинских войск. Об этом заявил командир подразделения "Терра" в составе 3-й ОШБр с позывным "Абдула" в эфире телемарафона.

По его словам, российские оккупанты применяют очень большое количество управляемых авиабомб. Причем по позициям украинских защитников прилетают КАБы с боевой частью до 500 кг.

"Враг применяет их в очень большом количестве. Сейчас эта проблема не решена. 250-500 кг боевой части прилетает в позицию, это просто ужас, прилетает, к сожалению, точно", - сказал защитник. видео дня

Он отметил, что решить проблему авиабомб могут истребители F-16 с соответствующими ракетами. Кроме того, украинские воины ожидают усиления в виде систем противовоздушной обороны наземного базирования.

"Ожидаем, что F-16 с ракетами "воздух - воздух", усиление нашими союзниками ПВО наземного базирования как-то решат этот вопрос. Но сейчас это большая проблема", - пояснил военный.

F-16 / Инфографика: Главред

Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины провели успешную контрнаступательную операцию на Харьковщине, по результатам которой украинским военным удалось выбить россиян с ранее захваченных ими позиций.

Командир отдельного взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й бригады "Дед" говорил, что операция в Курской области значительно повлияла на ситуацию на Харьковском направлении фронта. В частности, россияне начали меньше применять артиллерийское вооружение для ударов по позициям Сил обороны.

Кроме того, российские оккупанты продолжают свои попытки прорвать оборону украинских войск в зоне оперативно тактической группировки "Харьков". В Волчанске активизировалась вражеская воздушная разведка с использованием дронов, а также перемещение личного состава.

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