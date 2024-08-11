Неожиданный эффект: как бои в Курске повлияли на ситуацию на Харьковщине - офицер ВСУ

Российские войска пытаются безуспешно продвигаться на Харьковском направлении, применяя тактику малых групп, отмечает командир взвода БпЛА ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/neozhidannyy-effekt-kak-boi-v-kurske-povliyali-na-situaciyu-na-harkovshchine-oficer-vsu-10587659.html Ссылка скопирована

Офицер рассказал, как бои в Курске повлияли на ситуацию на фронте / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Операция в Курской области значительно повлияла на ситуацию на Харьковском направлении фронта. В частности, россияне начали меньше применять артиллерийское вооружение для ударов по позициям Сил обороны. Об этом в эфире Общественного рассказал командир отдельного взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й бригады "Дед".

Он отметил, что после начала боев в Курской области активность вражеской артиллерии на Харьковском направлении уменьшилась, хотя ситуация остается сложной.

Российские оккупанты пытаются вытеснить украинские войска с позиций. Враг ежедневно атакует небольшими группами, преимущественно без техники. По словам военнослужащего, россияне пытаются продвигаться по двое-трое в населенные группы и увеличивать свои силы, но эти попытки не увенчиваются успехом.

видео дня

"Силами обороны, артиллерией и беспилотными системами враг беспощадно уничтожается и несет большие потери. Вынуждены постоянно их пополнять. В свое время они перебросили резервы с Сумского направления и они быстро закончились", - говорит военный.

Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред / Инфографика: Главред

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, применение истребителей F-16 положительно повлияет на ситуацию на всех фронтах в войне против российских оккупантов, особенно на самых сложных направлениях, включая Харьковскую область. Об этом заявил полковник Виталий Саранцев, представитель оперативно-тактической группировки "Харьков".

Он также отметил, что российские войска, из-за значительных потерь личного состава, перебрасывают дополнительные подразделения с Луганщины на Харьковское направление. Кроме того, к боевым действиям привлекают подразделения, состоящие из иностранных граждан.

По данным ОТУВ "Харьков" российские оккупанты также готовятся к штурму Волчанска на севере Харьковской области, перегруппировав свои штурмовые отряды.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред