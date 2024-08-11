Неожиданный эффект: как бои в Курске повлияли на ситуацию на Харьковщине - офицер ВСУ

Операция в Курской области значительно повлияла на ситуацию на Харьковском направлении фронта. В частности, россияне начали меньше применять артиллерийское вооружение для ударов по позициям Сил обороны. Об этом в эфире Общественного рассказал командир отдельного взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й бригады "Дед".
Он отметил, что после начала боев в Курской области активность вражеской артиллерии на Харьковском направлении уменьшилась, хотя ситуация остается сложной.
Российские оккупанты пытаются вытеснить украинские войска с позиций. Враг ежедневно атакует небольшими группами, преимущественно без техники. По словам военнослужащего, россияне пытаются продвигаться по двое-трое в населенные группы и увеличивать свои силы, но эти попытки не увенчиваются успехом.
"Силами обороны, артиллерией и беспилотными системами враг беспощадно уничтожается и несет большие потери. Вынуждены постоянно их пополнять. В свое время они перебросили резервы с Сумского направления и они быстро закончились", - говорит военный.
Кризис в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
Бои на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске
Напомним, как ранее сообщал Главред, применение истребителей F-16 положительно повлияет на ситуацию на всех фронтах в войне против российских оккупантов, особенно на самых сложных направлениях, включая Харьковскую область. Об этом заявил полковник Виталий Саранцев, представитель оперативно-тактической группировки "Харьков".
Он также отметил, что российские войска, из-за значительных потерь личного состава, перебрасывают дополнительные подразделения с Луганщины на Харьковское направление. Кроме того, к боевым действиям привлекают подразделения, состоящие из иностранных граждан.
По данным ОТУВ "Харьков" российские оккупанты также готовятся к штурму Волчанска на севере Харьковской области, перегруппировав свои штурмовые отряды.
Другие новости:
- Позор для Минобороны РФ: Россию уличили во лжи из-за ударов по Курской области - фото
- РФ может вывести значительную часть войск из Украины: Мусиенко назвал направление
- РФ в панике угрожает Украине "жестким ответом" из-за боев в Курской области
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред