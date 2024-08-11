Позор для Минобороны РФ: Россию уличили во лжи из-за ударов по Курской области - фото

По данным СМИ, российское Минобороны использует старые видеокадры для демонстрации ударов по якобы позициям украинских войск в районе Курска.

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Минобороны России уличили во лжи из-за событий в Курске - фото / Коллаж Главред, фото: The Insider

Министерство обороны РФ уличили во лжи относительно ударов по якобы украинским военным на территории Курской области. Об этом говорится в материале The Insider.

По данным аналитиков, видео этих ударов были сняты давно и в других местах.

Минобороны РФ публикует видеоролики, которые должны демонстрировать успехи российской армии на курском направлении в боях с якобы украинскими войсками.

видео дня

В частности, 10 августа государственное агентство РИА "Новости", ссылаясь на Минобороны, обнародовало видео, где показано, как российские вертолеты Ми-28НМ наносят удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике якобы ВСУ в приграничном районе Курской области.

Фото: The Insider

/ Фото: The Insider

Однако, по информации The Insider, видео было на самом деле снято в Кременной и Часовом Яру.

Также, 9 августа, Минобороны РФ обнародовало ролик, который якобы показывает новые удары российских военных по ВСУ в Сумской области.

По данным российского Минобороны, экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в пункте временной дислокации в одном из районов Сумской области, граничащей с Курской областью, с помощью авиационной бомбы ФАБ-3000. Однако этот ролик на самом деле был опубликован раньше - ТАСС распространил его 14 июля.

Фото: The Insider

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Кризис в Курской области - что известно о боях на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, операция в Курской области сместила акценты так называемого мирного плана России и может разрушить всю стратегию Москвы по замораживанию конфликта, рассказал болгарский журналист издания The Insider Христо Грозева. Он считает, что бои за Курщину станут серьезным аргументом в будущих переговорах между Украиной и Россией.

Целью операции на территории Курской области является дестабилизация ситуации в России, а не аннексия ее территории, как сообщает французское издание France24 со ссылкой на слова анонимного высокопоставленного украинского чиновника в интервью AFP.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что последствия для российской военной элиты из-за прорыва в Курскую область вряд ли будут существенными, однако ресурсы армии страны-агрессора уже крайне истощены.

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