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Контрудар по Путину: Зеленский принял самое рискованное решение - The Times

Анна Косик
11 августа 2024, 08:41
1076
События в Курской области поразили мир, ведь заход вооруженных людей на территорию РФ застал Москву врасплох.
Путин, Зеленский
Зеленскому, вероятнее всего, пришлось давить рискованным решением, чтобы не проиграть войну / Коллаж: Главред, фото: Zelenskiy, скрин с видео

На прошлой неделе, 6 августа, россияне начали жаловаться на прорыв в Курской области. Оккупанты утверждали, что границу перешли якобы ВСУ. Официальная украинская власть хранит молчание, однако в западных СМИ убеждены, что на этой операции "везде отпечатки пальцев президента Зеленского".

Как пишет The Times, боевые действия в Курской области стали неожиданностью как и для агрессора России, так и для западных лидеров, в частности в США. В начале это выглядело, как очередная демонстрация громкой военной бравады путинских ополченцев, однако через двое суток появилось предположение, что это Киев может пытаться нанести стратегический контрудар РФ.

"В Киеве много месяцев было секретом, что президент давил на свое военное руководство, чтобы оно начало летнее наступление", - говорится в статье.

видео дня

Учитывая проблемы с ресурсами и личным составом, у них были колебания, однако президент Зеленский пытался изменить нарратив о том, что Украина проигрывает войну.

"Военное руководство готово рискнуть ценными солдатами и техникой, чтобы достичь чего-то на этом направлении", - предполагает The Times.

Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Кризис в Курской области - что известно

6 августа россияне взялись массово ныть о "прорыве ВСУ" границы с Россией в районе Курской области. Атака произошла на нескольких участках госграницы, а именно Николаево-Дарьино - Дарьино и АПП "Суджа" - Гоголевка.

Вооруженные люди начали успешную операцию по прорыву вглубь территорий агрессора. Это стало неожиданностью и для Запада. На следующий день, 7 августа, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обратятся к Киеву за разъяснением, что происходит в Курской области.

Украина, в свою очередь, никак официально не комментирует свою причастность к боям в Курской области. Лишь 9 августа президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за эффективную работу и значительное пополнение обменного фонда и отметил, что ВСУ результативно действовали последние трое суток. Это многие восприняли как намек на бои на территории РФ.

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