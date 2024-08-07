Появилась первая реакция США на бои в Курской области

Американские СМИ, в свою очередь, жалуются, что Генштаб ВСУ "не берет трубку".

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США немного в недоумении от боев в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге в среду вечером, 7 августа, что Соединенные Штаты обратятся к Киеву за разъяснением, что происходит в Курской области.

"Я позволю украинцам говорить о своих операциях, так или иначе, это наиболее уместно. Поэтому я бы направил вас в Вооруженные силы Украины, чтобы говорить о том, что они делают. Мы сосредоточимся на том, чтобы они имели то, что им нужно, чтобы защитить себя", - цитирует слова Кирби "Голос Америки".

В комментарии СМИ своей реакцией Кирби дал понять, что у Вашингтона нет данных по поводу кризиса в Курской области.

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Он напомнил, что США не изменили своей политики по ударам их оружием по территории РФ. К слову, Вашингтон разрешает применять американское вооружение по российскому приграничью, но запрещает использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь страны-агрессора.

"Я также хотел бы добавить, что в нашей политике по поводу содействия или поощрения ударов внутри России нет изменений - за пределами того, что мы позволили им делать с предоставленным оружием в прошлом, когда речь идет об ударах по непосредственным угрозам прямо через границу. Напоследок добавлю, - как вы бы и ожидали, мы обратимся к нашим украинским коллегам, чтобы иметь получше понимание", - отметил представитель Белого дома.

Украина может только бить по приграничной территории РФ, откуда РФ атакует ВСУ в Харьковской области, добавил представитель Белого дома.

В свою очередь Bloomberg пишет, что агентство обращалось за разъяснениями насчет событий в Курской области к украинскому Генштабу, но там просто не взяли трубку.

Кто такой Джон Кирби Джон Кирби - контрадмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресссекретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Бои в Курской области - главное по состоянию на 7 августа

Во вторник, 6 августа, российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

ВС РФ понесли первые потери, в том числе в авиации. Состоялись бои у местного монастыря, где пряталась российская пехота. Помимо этого, группа военнослужащих РФ была взята в плен.

Диктатор страны-агрессора Владимир Путин назвал происходящее в Курской области "масштабной провокацией", беспочвенно обвинив в этом Украину.

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