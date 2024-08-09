'Прорыв' границы РФ: в CNN раскрыли, для чего ВСУ прорвались под Курском

Аналитики отметили, что внешняя политика Запада является изменчивым зверем, который постоянно истощается.

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Что происходит в Курской области / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: deepstate

Западные аналитики отмечают, что военное руководство Украины могло рискнуть вторжением в Курскую область РФ с целью улучшить позиции на поле боя перед возможными переговорами об окончании войны.

Авторы CNN в публикации пишут, что едва ли не впервые за всю войну "заговорили о переговорах". В частности, доля украинцев, которые одобряют переговоры составляет меньшинство, но растет.

"Россию могут пригласить принять участие в следующей мирной конференции, которую проведет Украина и ее союзники. Над Киевом пылает вероятность президентства Трампа. Важно помнить, что внешняя политика Запада является изменчивым зверем, который постоянно истощается. Постоянная поддержка Украины со стороны НАТО является исключением. По мере того, как война приближается к четвертому году, вопросы о том, как она закончится, будут становиться все более громкими", - говорится в материале. видео дня

В CNN отмечают, что сейчас перспектива урегулирования путем переговоров теперь "менее далека". Именно поэтому и Киев, и Москва будут изо всех сил пытаться улучшить свою позицию на поле боя.

"Неясно, мотивировано ли наступление Украины на Курск этим, или просто целью нанести ущерб там, где противник слаб. Но это представляет собой редкую и серьезную рискованную игру с ограниченными ресурсами Киева и поэтому может свидетельствовать о вере украинцев в то, что впереди - большие перемены", - говорится в публикации.

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Какова ситуация в Курской области

Напомним, что военный эксперт заявил, сколько населенных пунктов в Курске контролируют вооруженные люди. По его словам, Суджа соединяется с Курском только одной дорогой, и россиянам достаточно сложно обеспечивать этот участок фронта, где сейчас разворачиваются боевые действия.

В Сети появились удивительные подробности о боях под Курском. Российский город Суджа в Курской области, где начались жесткие бои, оказался на грани выживания. Местные жители жалуются на отсутствие воды, электричества, также пропала и связь. Российские власти на самом деле не занимались эвакуацией людей.

В Reuters сообщили, что ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске. Силы обороны Украины придерживаются стратегии оперативного молчания относительно обострения кризисной ситуации на территории Курской области РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отметил способность украинской армии "удивлять".

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