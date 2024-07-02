В Курске в РФ масштабный пожар: огонь охватил большую военную базу

В центре города Курск в стране-агрессоре России во вторник, 2 июля, вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают губернатор Курской области и местные Telegram-каналы.
Известно, что огонь пытаются потушить 60 пожарных и 10 единиц спецтехники. Сообщалось, что возгорание удалось локализовать.
При этом мониторинговые группы и местные Telegram-каналы сообщают, что пожар вспыхнул на большой военной базе РФ, которая дислоцируется в Курске.
Как отмечают OSINT-исследователи, горит 3754 центральная авиатехническая база (в/ч 13830). На этой базе расположено большое количество автотехники, обслуживающей авиацию.
Смотрите видео пожара в Курске:
Что за город Курск?
Курск – это город в России, административный центр Курской области. Центр украино-российского этноисторического края Курщина. Население – 435 117 жителей на 2015 год, сообщает Википедия.
С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной – около 90 км.
Взрывы и пожары в РФ и в Крыму - последние новости
Ранее сообщалось, что ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области. По результатам боевой работы зафиксированы взрывы, цель успешно поражена, отметили в Генштабе ВСУ.
Также ранее сообщалось, что ВСУ ударили по "уникальному" объекту РФ в Крыму, оккупантам будет труднее наводить ракеты. Пораженный Центр имеет решающее значение для управления российскими военными.
Напомним, были раскрыты масштабы удара по Ейску. Среди "двухсотых" есть сотрудники завода в Татарстане, которые занимались производством и обслуживанием "Шахедов".
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