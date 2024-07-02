В Курске в РФ масштабный пожар: огонь охватил большую военную базу

На военной базе, где вспыхнул пожар, расположено большое количество автотехники, обслуживающей авиацию.

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В Курске в РФ масштабный пожар/ коллаж: Главред, фото: скрин

В центре города Курск в стране-агрессоре России во вторник, 2 июля, вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают губернатор Курской области и местные Telegram-каналы.

Известно, что огонь пытаются потушить 60 пожарных и 10 единиц спецтехники. Сообщалось, что возгорание удалось локализовать.

При этом мониторинговые группы и местные Telegram-каналы сообщают, что пожар вспыхнул на большой военной базе РФ, которая дислоцируется в Курске.

видео дня

Как отмечают OSINT-исследователи, горит 3754 центральная авиатехническая база (в/ч 13830). На этой базе расположено большое количество автотехники, обслуживающей авиацию.

Пожар в Курске/ скрин

Смотрите видео пожара в Курске:

Что за город Курск? Курск – это город в России, административный центр Курской области. Центр украино-российского этноисторического края Курщина. Население – 435 117 жителей на 2015 год, сообщает Википедия. С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной – около 90 км.

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Ранее сообщалось, что ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области. По результатам боевой работы зафиксированы взрывы, цель успешно поражена, отметили в Генштабе ВСУ.

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