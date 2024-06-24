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Сотня дронов, инструкторы и техперсонал: раскрыты масштабы удара по Ейску

Яна Ставская
24 июня 2024, 22:30
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Среди "двухсотых" есть сотрудники завода в Татарстане, которые занимались производством и обслуживанием "Шахедов".
Сотня дронов, инструкторы и техперсонал: раскрыты масштабы удара по Ейску
Удар по Ейску - раскрыты потери врага / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, OSINT-сообщество "КиберБорошно"

Российские оккупанты потеряли более 100 дронов, а также инструкторов и технический персонал в результате ударов ВСУ по полигону 726-го учебного центра ПВО в Ейске Краснодарского края.

Как сообщает пресс-служба ВМС, в ходе атаки было поражено заведение, которое занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА различных видов.

видео дня

В результате удара был уничтожен:

  • "Shahed-136"/"Герань-2" - 20 ед;
  • ударный БПЛА "Ланцет" - 50 ед;
  • разведывательный БПЛА "ZALA" - 40 ед;
  • разведывательный БПЛА "SuperCam" - 10 ед.

Также есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги. Это сотрудники завода, который занимается производством и обслуживанием аналога иранских дронов-камикадзе "Герань-2", уточняет российский Telegram-канал "Досье Шпиона".

Россияне утверждают, что удар был якобы нанесен двумя крылатыми ракетами неустановленного типа - предположительно, "Нептунами".

ракета Нептун инфографика
Нептун - основные характеристики / Инфографика Главреда

Прилет по Ейску - главное

Как писал Главред, в селе Воронцовка Краснодарского края страны-агрессора России в ночь на пятницу, 21 июня, прогремели взрывы. По предварительным данным, был прилет в казарму 726-го учебного центра войск ПВО Сухопутных войск РФ (в/ч 33859).

В Минобороны страны-агрессора России при этом отмечали, якобы противовоздушная оборона Краснодарского края в ночь на 21 июня отразила атаку 43 дронов.

Аэропорт Ейск - что о нем известно

Аэропорт Ейск (ранее назывался Ейск-Центральный) - крупный аэродром совместного базирования, расположенный на западе города Ейск Краснодарского края, пишет Википедия.

Оператор аэродрома - ВМФ РФ, базируется 859-й Центр боевого применения и переобучения лётного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ на разнородной технике (самолёты и вертолёты различных типов).

Аэродром принимает любые типы летательных аппаратов без ограничения массы.

С 27 декабря 2012 года аэродром не принимает воздушные суда гражданской авиации.

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