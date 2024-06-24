ВСУ могут остаться без танков: в Forbes раскрыли, сколько техники есть у Украины

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России Украина получила от партнеров около 700 танков. В то же время украинские военные сумели найти способ наладить системную работу по расконсервации и модернизации танков.
Журналисты Forbes рассказали о работе танков типа Т-64. Именно благодаря такой работе, ВСУ до сих пор имеют достаточно много танков на вооружении, несмотря на потери техники на фронте.
Сколько танков в Украине
Авторы материала отметили, что 150 механизированная бригада, которая была сформирована в октябре 2023 года, сейчас оснащена модернизированными танками Т-64БВ 2017 года выпуска. Forbes признает это развитие событий положительным знаком в условиях трехлетней полномасштабной войны.
"Украинские военные отчаянно пытаются получить достаточное количество боевых машин пехоты и бронетранспортеров - боевых такси для пехоты, если упрощенно - но по крайней мере танков у них достаточно", - отмечают журналисты.
После распада Советского Союза Украина стала владельцем около 3 тысяч таких танков.
В материале указано, что за годы независимости завод имени Малышева модернизировал около тысячи танков Т-64 для дальнейшего военного использования украинцами. Судьба остальных танков остается предметом предположений, что потенциально может указать на то, почему Вооруженные силы Украины не испытывают недостатка танков в течение третьего года продолжающегося конфликта.
Forbes также сообщает, что в ответ на гибридную агрессию в 2014 году Украина инициировала стратегические усилия по расконсервации старых танков Т-64 со складов по всей стране. Считается, что этот процесс значительно активизировался в 2022 году.
Что известно о Forbes
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Напомним, что Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи для Украины. Украине передадут самолеты воздушного наблюдения и управления ASC 890. ASC 890 обеспечит Украину новыми возможностями для борьбы с воздушными и морскими целями.
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