УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ могут остаться без танков: в Forbes раскрыли, сколько техники есть у Украины

Юлия Закрепа
24 июня 2024, 20:27
148
После распада Советского Союза Украина стала владельцем около 3 тысяч таких танков.
ВСУ могут остаться без танков: в Forbes раскрыли, сколько техники есть у Украины
Сколько танков осталось у Украины / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 33 отдельная механизированная бригада

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России Украина получила от партнеров около 700 танков. В то же время украинские военные сумели найти способ наладить системную работу по расконсервации и модернизации танков.

Журналисты Forbes рассказали о работе танков типа Т-64. Именно благодаря такой работе, ВСУ до сих пор имеют достаточно много танков на вооружении, несмотря на потери техники на фронте.

Сколько танков в Украине

Авторы материала отметили, что 150 механизированная бригада, которая была сформирована в октябре 2023 года, сейчас оснащена модернизированными танками Т-64БВ 2017 года выпуска. Forbes признает это развитие событий положительным знаком в условиях трехлетней полномасштабной войны.

видео дня

"Украинские военные отчаянно пытаются получить достаточное количество боевых машин пехоты и бронетранспортеров - боевых такси для пехоты, если упрощенно - но по крайней мере танков у них достаточно", - отмечают журналисты.

После распада Советского Союза Украина стала владельцем около 3 тысяч таких танков.

В материале указано, что за годы независимости завод имени Малышева модернизировал около тысячи танков Т-64 для дальнейшего военного использования украинцами. Судьба остальных танков остается предметом предположений, что потенциально может указать на то, почему Вооруженные силы Украины не испытывают недостатка танков в течение третьего года продолжающегося конфликта.

Forbes также сообщает, что в ответ на гибридную агрессию в 2014 году Украина инициировала стратегические усилия по расконсервации старых танков Т-64 со складов по всей стране. Считается, что этот процесс значительно активизировался в 2022 году.

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Напомним, что Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи для Украины. Украине передадут самолеты воздушного наблюдения и управления ASC 890. ASC 890 обеспечит Украину новыми возможностями для борьбы с воздушными и морскими целями.

Германия выделила большой пакет помощи Украине, который включает несколько единиц РСЗО HIMARS, зенитных ракетных систем IRIS-T, танки Leopard и другую бронетехнику - детали в материале.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине танки ВСУ Т-64
Реклама

Главное за день

ВСУ могут остаться без танков: в Forbes раскрыли, сколько техники есть у Украины

ВСУ могут остаться без танков: в Forbes раскрыли, сколько техники есть у Украины

20:27 Украина
Зеленский заменил генерала Содоля после громкого скандала

Зеленский заменил генерала Содоля после громкого скандала

20:21 Украина
1500 километров - не проблема: Зеленский удивил количеством пораженных НПЗ в РФ

1500 километров - не проблема: Зеленский удивил количеством пораженных НПЗ в РФ

20:20 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

20-летний «краш»: жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть «ахает» 7954

20-летний "краш": жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть "ахает"

Уже никогда не станцует : на фронте погиб известный украинский хореограф 3027

"Уже никогда не станцует": на фронте погиб известный украинский хореограф

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки 2239

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки

Будут мощные магнитные бури: на Солнце произошли изменения 2139

Будут мощные магнитные бури: на Солнце произошли изменения

Последние новости

20:52

Сканер дома: как сделать копию документа с помощью смартфона

20:27

ВСУ могут остаться без танков: в Forbes раскрыли, сколько техники есть у Украины

20:21

Зеленский заменил генерала Содоля после громкого скандала

20:20

1500 километров - не проблема: Зеленский удивил количеством пораженных НПЗ в РФ

19:57

Зачем нужен кадык: неожиданное открытие нашего тела

Украина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - ЯгунУкраина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - Ягун
19:50

Как отмыть крышку унитаза от желтых пятен - больше не появятся

19:49

По всей РФ: 103 тысячи россиян восстали против путиниста Филиппа Киркорова

19:23

Люди выпрыгивали из окон: случился пожар со взрывом на "оборонном" НИИ в ПодмосковьеВидео

19:20

"Красная линия для Запада": какая помощь России со стороны Китая станет крахомВидео

Реклама
19:19

Новое наступление РФ на юге: названы вероятные сроки начала обострения ситуации

19:10

Прилеты по Одессе 24 июня: что особо смущает и как реагироватьмнение

18:55

Украинцам ужесточили отключения электроэнергии: появились графики на 25 июня

18:40

Тает во рту: секретный рецепт нежнейшего шашлыка из свининыВидео

18:39

Без них изменится целая планета: зачем нужны комары - неожиданные фактыВидео

18:30

Евро-2024 дайджест дней 6-7-8: самый курьезный гол и немецкий каток проезжает в плей-офф

18:12

Россияне накапливают силы, чтобы прорваться на юге Запорожской области - Селезнев

18:11

Что ни в коем случае нельзя делать на кладбище: правдивые приметы

18:07

Жена 64-летнего Тигипко показала трогательное сэлфи с трехнедельной дочерью

17:57

"Брезгливое чувство": путинистка Татьяна Васильева начала травлю Аллы Пугачевой

17:57

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки

Реклама
17:51

СМИ: ВСУ ударили по "уникальному" объекту РФ в Крыму, ей будет труднее наводить ракеты

17:34

Самоуничтожилась и упала на россиян: ракета РФ наделала шума в Крыму - Коваленко

17:19

73-летняя сестра Чарльза III попала в больницу с сотрясением мозга

17:09

"РФ движется в нужном для нас направлении": генерал описал сценарий падения РоссииВидео

17:06

Что разрешено и запрещено ввозить в Украину из Польши: список 2024 года

16:55

Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с техникой: ВСУ отразили мощную атаку врагаВидео

16:47

Депортация украинских беженцев: в правительстве Германии сделали важное заявление

16:37

ЕС ввел санкции против российских артистов: кто в списке

16:31

"Уже никогда не станцует": на фронте погиб известный украинский хореограф

16:29

Главная цель КНР: известно условие, при котором Китай аннексирует территории РФВидео

16:19

Начштаба "Азов" заявил на командующего Объединенными силами ВСУ Содоля: что известно

15:59

"Он - трус и лжец": генерал сказал, как долго продлится "дружба" Трампа и Путина

15:58

Чем вывести пятно от кофе: средство за копейки с эффектом на миллион

15:55

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 25 июня

15:54

"Спокойно можно ехать": астролог Росс назвал дни в июле, благоприятные для поездок

15:53

Обнаружили без конечностей: звезда "Пиратов Карибского моря" умер от атаки акул

15:48

Что значит "як бобер у салі": ответ удивитВидео

15:39

"Береги себя": Альбина Джанабаева публично обратилась к Валерию Меладзе и показала детей

15:26

Двойной удар РФ по Покровску Искандерами: есть погибшие и десятки раненыхФото

15:20

Субсидия на ЖКХ "одним кликом": как оформить заявку на получение денег

Реклама
15:19

ВСУ могут освободить Крым небольшими усилиями: названы две главные цели

14:49

В Киеве и 11 областях выросли объемы ограничений света: где ввели аварийные отключения

14:42

"В Крыму полномасштабная война": РФ прикрывается гражданскими – Офис президента

14:41

Удары дронами по кораблям в Азовском море: в ГУР анонсировали "сюрпризы" для РФ

14:39

Что ни в коем случае нельзя дарить: топ-5 неудачных подарков

14:36

Чем отмыть краску с одежды: простые способы помогуть убрать замаранную ткань

14:33

Новый церковный календарь на июль 2024: даты всех праздников

14:12

"Ничего личного - только бизнес": известно, почему Индия не подписала коммюнике

14:07

"Надежды РФ напрасны, а КНР на распутье": китайский "саммит мира" ударит по Пекину - генералВидео

14:00

Абрикос сбросил листья и зеленые плоды на землю: что это значит и как вылечить деревоВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять