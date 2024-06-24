СМИ: ВСУ ударили по 'уникальному' объекту РФ в Крыму, ей будет труднее наводить ракеты

Пораженный Центр имеет решающее значение для управления российскими военными.

https://glavred.info/ukraine/zmi-zsu-vdarili-po-unikalnomu-ob-yektu-rf-u-krimu-jiy-bude-vazhche-navoditi-raketi-10575524.html Ссылка скопирована

В Крыму прогремела серия взрывов / Коллаж Главреда. Фото: BILD, скриншот видео

ВСУ в ходе атаки на Крым в ночь на 24 июня, вероятно, поразили центр космического слежения. Это грозит "отрезать" захватчикам часть их отлаженной сети космической связи.

BILD пишет, что объект могли "сильно повредить", а атаку осуществляли западным оружием. В то же время аналитики Defense Express пока не могут подтвердили, каким именно вооружением наносился удар по стратегической инфраструктуре россиян.

OSINT-еры ссылаются на опубликованное ранее видео очевидцев, геолоцированное в поселке Витино неподалеку Евпатории. На кадрах - пожар на закрытом объекте с расположенными на территории антеннами высотой в 70 м.

видео дня

Сам центр дальней космической связи является довольно уникальным для РФ объектом. Он также известен, как 40-й отдельный командно-измерительный комплекс, НИП-16 и в/ч 81415. До оккупации Крыма там размещался Национальный центр управления и испытаний космических средств, объясняют аналитики Defense Express.

Центр имеет решающее значение для управления российскими военными и гражданскими спутниками. Перебои могут повлиять на наведение Россией своих ракет на цели, дополняет BILD.

Кроме того BILD отмечает, что именно работа российской ПВО вызвала трагедию на пляже в Севастополе 23 июня.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Взрывы в Крыму - последние новости

В ряде районов Крыма днем, 23 июня, прогремели новые взрывы . Оккупационные "власти" заявляли об отражении воздушной атаки. Сообщалось о работе российской ПВО в Севастополе.

Согласно "официальной" информации, россиянам удалось сбить 5 "воздушных целей" над территорией города. В то же время по пляжу в Севастополе "посыпались" снаряды от противовоздушного ЗРК "Панцирь" . По разным данным, пострадали по меньшей мере 100 человек.

Сами же пропагандисты Кремля не скрывают, что по пляжу прилетело именно от российской ПВО, хвастаясь, что в противном случае жертв было бы гораздо больше. Конечно, имеются в виду прилеты по другим военным объектам российской армии в Крыму, а не скопления мирных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред