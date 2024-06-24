Начштаба 'Азов' заявил на командующего Объединенными силами ВСУ Содоля: что известно

Богдан Кротевич, в частности, просит проверить Содоля на сотрудничество с Россией, объясняет УП со ссылкой на свои источники.

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На Содоля написали заявление в ГБР / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Кротевича, Телеграм Сергея Стерненко, Телеграм Геннадия Труханова

Начальник штаба бригады "Азов" НГУ Богдан Кротевич (позывной "Тавр") подал заявление в ГБР на командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Кротевич требует расследовать действия генерала.

В Telegram Кротевич заверил, что решился на написание письма в ГБР, поскольку все другие варианты уже были испробованы, но безуспешно.

"Поэтому откровенно заявляю - я старался (не только я, это факт, но говорю за себя), говорил в кабинетах, передавал информацию всем, кому была возможность. Более того, давая показания по тем делам, по которым я не могу говорить, я прямо заявлял о, по моему мнению, "военных преступлениях". Но, видимо, большинству было (неценз., - Главред)", - высказался Кротевич.

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Кто такой Богдан Кротевич Богдан Александрович Кротевич (позывной "Тавр") - украинский военнослужащий, майор Национальной гвардии Украины, и.о. командира бригады Национальной гвардии Украины "Азов", участник российско-украинской войны. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени. Кротевич родился 26 марта 1993 года в городе Измаил, Одесская область. Впоследствии вместе с семьей переехал в город Симферополь, Крым. Учился в Симферопольской школе искусств. Окончил факультет судоведения Киевской государственной академии водного транспорта. Участвовал в Революции Достоинства в составе Правого сектора. С 2014 года воевал в зоне АТО/ООС в составе полка "Азов". Был командиром взвода, а затем стал заместителем начальника штаба, с 2021 - начальник штаба, первый заместитель командира. Участвовал в боях за Широкино и обороне Светлодарской дуги, Марьинки, Красногоровки. После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 феврале 2022 года защищал Мариуполь. Попал в плен с "Азовстали". 21 сентября 2022 года освобожден из российского плена. По состоянию на осень 2022 года до июля 2023 года был исполняющим обязанности командира бригады "Азов". С августа 2023 года вернулся на должность начальника штаба бригады "Азов". Награды: орден Богдана Хмельницкого III степени (25 марта 2022 года) - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, образцовое выполнение служебного долга;

нагрудный знак "Казацкий крест" I, II и III степеней.

"Тавр" не назвал фамилию генерала, в отношении которого требует расследования, однако добавил, что тот "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

"Этот человек начинает расследование против командиров, которые наступают и не теряют позиции, однако против себя он служебные расследования не инициирует. На данный момент это, (неценз., - Главред), единственная возможность изменить ситуацию. Это факт. На себя мне немного (неценз., - Главред)", - написал Кротевич.

По данным источников УП, речь идет о генерале Юрии Содоле. Кротевич обвиняет генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины, и просит проверить командующего на факт сотрудничества с врагом. Начштаба "Азова" также выразил готовность свидетельствовать по делу.

Потеря позиций, которые были за ВСУ с 2014 года

Огласке заявления Кротевича в ГБР предшествовал другой скандал с Содолем. Три дня назад нардеп Марьяна Безуглая обвинила генерала в умышленных действиях, итогом которых стал прорыв россиянами участка, который занимали ВСУ с 2014 года, на Торецк.

По словам Безуглой, Содоль якобы пренебрег данными разведки - "и за сутки до прорыва снимает с места бригаду и заводит подразделение, которое уже понесло потери и имеет сниженную боеспособность".

"Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работает на врага", - подчеркнула депутат.

Прорыв обороны под Торецком / Фото: DeepState

В свою очередь, аналитики DeepState, анализируя ситуацию на Торецком направлении, отмечали, что "об истинной причине провала обороны пока неизвестно".

По состоянию на конец 21 июня россияне еще продвинулись вдоль улицы, которая проходит параллельно железной дороге. Оккупанты будут пытаться развить тактический успех, стянув дополнительные резервы в указанный район. Их цель очевидна - занять Торецк, объясняли OSINT-исследователи.

Кто такой Юрий Содоль - почему общественность "против"

Президент Владимир Зеленский 11 февраля 2024 года назначил командующим Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который ранее возглавлял морскую пехоту, а в апреле 2024 года стал руководителем ОСУВ "Хортица".

Депутат Безуглая после поездки на фронт в мае 2024 года раскритиковала Содоля, назвав его "преступником", а также обвинила в том, что он везде ставит "своих" людей.

Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко назвал такое решение "кадровой катастрофой". Он добавил, что тот "относится к личному составу в худших традициях Жукова".

До этого Стерненко обвинял Содоля в ненадлежащем обеспечении бойцов ВСУ, которые сражались в Крынках, что привело к потерям.

Подозрение общественности относительно связей Содоля с россиянами усилило недавно опубликованное фото, на котором генерал вручал награду мэру Одессы Геннадию Труханову, которого активисты называют пророссийским.

Военное руководство пока никак не комментировало скандал с генералом.

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