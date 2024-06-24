Старт переговоров о вступлении Украины в ЕС: Кулеба обратился с важной просьбой

Переговоры о вступлении Украины в Европейскиз Союз начнутся во вторник, 25 июня, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Об этом он написал в соцсети X по итогам заседания Совета Евросоюза по вопросам иностранных дел.
При этом в ходе заседания министр иностранных дел Украины подчеркнул необходимость ускорения поставки военной помощи Украине и расширения производства оборонной промышленности.
"Сегодня я выступал перед Советом ЕС по иностранным делам по приглашению Жозепа Борреля. Я поблагодарил 27 стран-членов ЕС за одобрение переговорных рамок Украины и Молдовы. Наши переговоры о вступлении в ЕС начнутся завтра", - написал Кулеба.
Глава МИД подчеркнул важность 14-го пакета санкций ЕС для дальнейшего удушения военной экономики Путина и приветствовал последние шаги ЕС по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.
"Отдельно я подчеркнул необходимость ускорить поставки военной помощи, особенно средств противовоздушной обороны, и расширить производство оборонной промышленности. Мы можем и должны победить российскую агрессию на украинской земле, чтобы обеспечить долгосрочный мир и стабильность во всей Европе", - подчеркнул Кулеба.
Кто такой Дмитрий Кулеба?
Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.
Вступление Украины в Евросоюз - последние новости по теме
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Лидеры стран ранее приняли политическое решение о начале переговоров с Киевом относительно евроинтеграции украинского государства.
Как сообщалось ранее, Евросоюз одобрит начало переговоров о вступлении Украины, говорилось в одном из документов ЕС. В частности, от Киева требуют провести антикоррупционную реформу и адаптировать национальное законодательство под европейские стандарты.
Ранее сообщалось о том, что вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро, написали журналисты The Times. Киев может интегрироваться в ЕС минимум в 2030 году. Не исключено, что понадобится еще больше времени.
Другие новости:
- Украина может вступить в Евросоюз еще во время войны - Весьер
- Украина на расстоянии световых лет от Евросоюза: Обран сделал скандальное заявление
- "Украина укрепит Евросоюз": в Германии раскрыли планы об усилении поддержки Киева
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред