Старт переговоров о вступлении Украины в ЕС: Кулеба обратился с важной просьбой

Дмитрий Кулеба приветствовал шаги ЕС по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

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Дмитрий Кулеба рассказал о начале переговоров с ЕС / Колаж Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com

Переговоры о вступлении Украины в Европейскиз Союз начнутся во вторник, 25 июня, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом он написал в соцсети X по итогам заседания Совета Евросоюза по вопросам иностранных дел.

При этом в ходе заседания министр иностранных дел Украины подчеркнул необходимость ускорения поставки военной помощи Украине и расширения производства оборонной промышленности.

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"Сегодня я выступал перед Советом ЕС по иностранным делам по приглашению Жозепа Борреля. Я поблагодарил 27 стран-членов ЕС за одобрение переговорных рамок Украины и Молдовы. Наши переговоры о вступлении в ЕС начнутся завтра", - написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул важность 14-го пакета санкций ЕС для дальнейшего удушения военной экономики Путина и приветствовал последние шаги ЕС по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

"Отдельно я подчеркнул необходимость ускорить поставки военной помощи, особенно средств противовоздушной обороны, и расширить производство оборонной промышленности. Мы можем и должны победить российскую агрессию на украинской земле, чтобы обеспечить долгосрочный мир и стабильность во всей Европе", - подчеркнул Кулеба.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Вступление Украины в Евросоюз - последние новости по теме

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Лидеры стран ранее приняли политическое решение о начале переговоров с Киевом относительно евроинтеграции украинского государства.

Как сообщалось ранее, Евросоюз одобрит начало переговоров о вступлении Украины, говорилось в одном из документов ЕС. В частности, от Киева требуют провести антикоррупционную реформу и адаптировать национальное законодательство под европейские стандарты.

Ранее сообщалось о том, что вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро, написали журналисты The Times. Киев может интегрироваться в ЕС минимум в 2030 году. Не исключено, что понадобится еще больше времени.

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