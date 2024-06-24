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Украина получит 2,5 млрд евро из замороженных активов РФ: Боррель раскрыл срок

Руслана Заклинская
24 июня 2024, 13:06
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ЕС должен найти способ использования замороженных российских активов, избегая каких-либо блокировок со стороны стран-членов, сказал Жозеп Боррель.
Украина получит 2,5 млрд евро из замороженных активов РФ: Боррель раскрыл срок
ЕС готовится к первому траншу помощи Украине из активов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На следующей неделе ЕС выделит первую часть из 2,5 млрд евро на поддержку Украины из доходов от замороженных активов РФ. Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, пишет "Европейская правда".

Он подчеркнул, что ЕС должен найти способ использования замороженных российских активов, избегая блокировки со стороны стран-членов.

"И у нас есть юридическая процедура, позволяющая избежать любых блокировок. Первый транш денег поступит на следующей неделе, в июле. Второй - на несколько недель позже", - подчеркнул Боррель.

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Представитель ЕС также сказал, что недавний Саммит мира в Швейцарии открыл дипломатический путь к завершению войны, но российский диктатор Владимир Путин ответил тем, что "путешествует везде, где может получить оружие".

"Мы должны увеличить нашу поддержку Украины. Украине нужна поддержка сейчас", - добавил Боррель.

Кто такой Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 до 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Вопрос передачи российских активов Украине - детали

Как сообщал Главред, 16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую изъять замороженные российские активы и использовать их в пользу Украины.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и США Джо Байден договорились поддерживать усилия ЕС и "Большой семерки" по передаче доходов от замороженных российских активов в пользу Украины, в соответствии с международным правом и правовыми системами.

Кроме этого, Европейский союз нашел юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных активов РФ, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он пояснил, что поскольку Венгрия воздержалась от предыдущего соглашения об использовании этих доходов, она "не должна быть частью решения".

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Евросоюз Жозеп Боррель война России и Украины деньги
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