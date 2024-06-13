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Официально: G7 согласовала Украине $50 млрд от доходов российских активов

Яна Ставская
13 июня 2024, 21:44обновлено 13 июня, 22:18
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Технические детали будут окончательно согласованы в ближайшие недели.
Официально: G7 согласовала Украине $50 млрд от доходов российских активов
Зеленский принял участие в спецзаседании G7 в Италии / Коллаж Главреда. Фото: ОП

Лидеры стран G7 четверг, 13 июня, согласовали предоставление Украине кредитов на сумму $50 млрд с использованием процентов по российским суверенным активам, замороженным после вторжения РФ в 2022 году.

План G7 для Украины основан на многолетнем кредите с использованием прибыли от примерно $300 млрд арестованных российских средств, отмечает Reuters.

Технические детали будут окончательно согласованы в ближайшие недели. Дополнительное финансирование поступит к концу этого года.

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$50 млрд для Украины от замороженных активов РФ - главное

Изначально это была американская инициатива, что теоретически является заемом Украине для погашения долгов поступлениями от замороженных активов РФ.

"Но если по тем или иным причинам российские активы будут разморожены или поступлений от российских активов будет недостаточно для финансирования кредита, то нам придется подумать о том, как распределить нагрузку по кредиту", - подчеркнул представитель Макрона в комментарии французским СМИ накануне саммита "Большой семерки".

16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую изъять замороженные российские активы и использовать их в пользу Украины.

Что такое G7?

G7 (Group of Seven — "Группа семи",) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов.

G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия.

Решения "семёрки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идёт о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендациях другим участникам международной жизни применять определённые подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этого института невозможно.

С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмёрка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб вновь стал собираться без России в формате G7.

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