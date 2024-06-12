G7 решила разблокировать $50 млрд для Украины от замороженных активов РФ - Le Monde

"Большая семерка" достигла договоренности об использовании доходов от замороженных активов России в пользу Украины.

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Украина получит 50 миллиардов с замороженных активов РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Лидеры стран "Большой семерки" решили разблокировать 50 миллиардов долларов замороженных российских активов для Украины до конца 2024 года. Об этом в среду, 12 июня, сообщил президент Франции, пишет Le Monde.

"Существует договоренность. Как всегда в G7, лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу, чтобы придать ему форму", - сказал представитель канцелярии президента Франции.

Лидеры G7 имели целью договориться о соглашении по использованию доходов от процентов на 325 миллиардов долларов с замороженных активов российского центрального банка для помощи Украине. Лидеры G7 планируют использовать прибыль в качестве залога для кредита на сумму до 50 миллиардов долларов.

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Представитель французского президента отметил, что изначально это была американская инициатива и добавил, что теоретически заем Украине можно погасить поступлениями от замороженных активов РФ.

"Но если по тем или иным причинам российские активы будут разморожены или поступлений от российских активов будет недостаточно для финансирования кредита, то нам придется подумать о том, как распределить нагрузку по кредиту", - подчеркнул источник.

Ожидается, что окончательное решение о выделении Украине 50 миллиардов долларов будет принято на саммите "Группы семи" 13-14 июня.

Конфискованные активы РФ Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, находящихся под западными санкциями.

Вопрос передачи российских активов Украине - детали

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и США Джо Байден договорились поддерживать усилия ЕС и "Большой семерки" по передаче доходов от замороженных российских активов в пользу Украины, в соответствии с международным правом и правовыми системами.

Также Германия резко изменила позицию в отношении российских активов. Правительство Германии нашло решение, как помочь Украине с российскими активами, соблюдая принцип суверенной неприкосновенности государств.

Как сообщал Главред, 16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую изъять замороженные российские активы и использовать их в пользу Украины.

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