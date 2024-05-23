Германия резко изменила позицию по российским активам: в Reuters раскрыли загвоздку

Германия готова использовать доходы от замороженных российских активов для военной помощи Украине. Об этом сообщило Reuters.
"Если будет существовать юридически возможный механизм, который позволит нам еще лучше использовать в будущем эти финансовые потоки от замороженных активов, то мы определенно открыты к этому", - сообщил источник издания в Министерстве финансов Германии.
Правительство Германии сдержанно относится к планам США использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине.
Стоит отметить, что Германия готова конфисковать только доходы от российских активов, а не сами активы. Такой подход, по мнению немецкого Министерства финансов, позволит соблюдать принцип суверенной неприкосновенности государств.
"Речь идет о доходах от замороженных активов. Дело не в самих активах", - заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт в Берлине.
Агенство отмечает, что на следующей неделе вопрос российских активов будет обсуждаться на встрече министров финансов G7 в Италии. На эту встречу также приглашена Украина.
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Помощь Украине от Запада - передача российских активов
Напомним, Европейский Союз одобрил решение передать Украине доходы от замороженных активов России. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Украина может получить до 3 миллиардов евро в этом году, 90% из которых пойдут на военную поддержку.
Также американский конгрессмен-республиканец Томас Кейн рассказал, что США уже готовы начать новые поставки оброєння. Кейн отметил, что это произойдет раньше, чем ожидается, и сообщил, что новая версия законопроекта о финансировании иностранной помощи содержит улучшения, в частности положение REPO для конфискации замороженных активов России.
Кроме этого, президент Украины планирует отправиться во Францию. Он использует эту поездку, чтобы попросить увеличения военной поддержки и потребует от США и европейских стран конфисковать российские активы для финансирования оборонных нужд Украины и ее восстановления.
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