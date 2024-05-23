Германия резко изменила позицию по российским активам: в Reuters раскрыли загвоздку

Правительство Германии нашло решение, как помочь Украине с российскими активами, соблюдая принцип суверенной неприкосновенности государств.

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Германия готова передать Украине доходы от замороженных активов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Германия готова использовать доходы от замороженных российских активов для военной помощи Украине. Об этом сообщило Reuters.

"Если будет существовать юридически возможный механизм, который позволит нам еще лучше использовать в будущем эти финансовые потоки от замороженных активов, то мы определенно открыты к этому", - сообщил источник издания в Министерстве финансов Германии.

Правительство Германии сдержанно относится к планам США использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине.

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Стоит отметить, что Германия готова конфисковать только доходы от российских активов, а не сами активы. Такой подход, по мнению немецкого Министерства финансов, позволит соблюдать принцип суверенной неприкосновенности государств.

"Речь идет о доходах от замороженных активов. Дело не в самих активах", - заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт в Берлине.

Агенство отмечает, что на следующей неделе вопрос российских активов будет обсуждаться на встрече министров финансов G7 в Италии. На эту встречу также приглашена Украина.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Помощь Украине от Запада - передача российских активов

Напомним, Европейский Союз одобрил решение передать Украине доходы от замороженных активов России. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Украина может получить до 3 миллиардов евро в этом году, 90% из которых пойдут на военную поддержку.

Также американский конгрессмен-республиканец Томас Кейн рассказал, что США уже готовы начать новые поставки оброєння. Кейн отметил, что это произойдет раньше, чем ожидается, и сообщил, что новая версия законопроекта о финансировании иностранной помощи содержит улучшения, в частности положение REPO для конфискации замороженных активов России.

Кроме этого, президент Украины планирует отправиться во Францию. Он использует эту поездку, чтобы попросить увеличения военной поддержки и потребует от США и европейских стран конфисковать российские активы для финансирования оборонных нужд Украины и ее восстановления.

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