Зеленский поедет во Францию и Италию: в Politico раскрыли неожиданную причину визита

Президент потребует от США и европейских стран конфисковать российские активы для финансирования оборонных нужд Украины.

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Зеленский будет просить НАТО сбивать ракеты РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС, Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия во Франции в честь высадки союзных войск в Нормандии. Он использует эту поездку, чтобы призвать членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом пишет Politico.

"Украина отчаянно нуждается в постоянной поддержке и мировом внимании, и эта поездка даст ему (Владимиру Зеленскому - ред.) время встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы обсудить интересы своей страны", - отметили в издании.

По данным Politico, Зеленский может отправиться во Францию уже в следующем месяце. Ожидается, что президент Украины использует эту поездку, чтобы призвать партнеров к большей военной поддержке и уговорить НАТО сбивать ракеты, которые запускает РФ по Украине, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль. Также Зеленский потребует от США и европейских стран конфисковать российские активы для финансирования оборонных нужд Украины и ее восстановления.

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Затем президент Украины планирует отправиться в Италию для участия во встрече G7. Вопрос целесообразности использования арестованных российских активов для поддержки Украины обсуждается среди членов группы в течение нескольких месяцев. Зеленский будет пытаться убедить тех, кто сомневается, в необходимости такого шага.

Как отмечает издание, США и Великобритания поддержали эту идею. Однако некоторые европейские члены, особенно Германия, настроены скептически.

"Зеленский, скорее всего, воспользуется этой возможностью, общаясь с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить тех, кто еще сомневается", - говорится в материале.

Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Помощь Украине от США - новости по теме

Напомним, Европейский Союз одобрил решение передать Украине доходы от замороженных активов России. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Украина может получить до 3 миллиардов евро в этом году, 90% из которых пойдут на военную поддержку.

Также в США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи. В субботу, 20 апреля, Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.

Кроме этого, американский конгрессмен-республиканец Томас Кейн рассказал, что американская армия уже готова начать новые поставки оброєння. Кейн отметил, что это произойдет раньше, чем ожидается, и сообщил, что новая версия законопроекта о финансировании иностранной помощи содержит улучшения, в частности положение REPO для конфискации замороженных активов России.

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