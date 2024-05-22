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Сбитие российских ракет над Украиной: в Польше заинтриговали заявлением

Юрий Берендий
22 мая 2024, 22:48
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Представитель МИД Польши отметил, что вопрос сбития российских ракет над Украиной изучают со времени нарушения ракетой РФ воздушного пространства Польши.
Сбитие российских ракет над Украиной: в Польше заинтриговали заявлением
В Польше прокомментировали заявление Зеленского о сбивании ракет над Украиной / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

В Польше рассматривают технические и юридические аспекты возможного использования систем ПВО для сбития российских ракет вблизи границ страны, но решений по этому вопросу еще не принято. Об этом сообщил спикер МИД Польши Павел Вронский, комментируя заявления Президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Дмитрия Кулебы относительно привлечения польской ПВО для сбивания российских ракет над территорией Украины.

"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет",- отметил Вронский, добавляя, что украинская сторона обращалась к польской с такого рода инициативой, передает Укринформ.

Он сообщил, что обсуждение этого вопроса в Польше начались после того, как в марте этого года российская ракета нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд. По его словам, речь идет о том, могут ли польские системы ПВО сбивать такие ракеты еще над территорией Украины и какие юридические последствия это может иметь.

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Представитель МИД Польши подчеркнул, что специалисты по международному праву должны оценить правовые последствия такого шага, ведь эти ракеты имеют боевую часть весом в сотни килограммов, которая может нанести значительный ущерб при падении. Кроме того, технические эксперты должны оценить условия, при которых эти ракеты можно сбивать.

В то же время он подчеркнул, что речь не идет о физическом переносе элементов польской системы ПВО в Украину.

"Об этом вообще нет никакой дискуссии в Польше. Нет такой возможности, чтобы польская система ПВО была вне границ страны",- подчеркнул Вронский.

Что такое крылатая ракета?

Крылатая ракета (КР) - ракетное оружие одноразового запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полета которого определяется аэродинамической подъемной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

Сбитие российских ракет над Украиной - что говорят на Западе

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина обратилась к Польше, США и другим странам-партнерам с просьбой сбивать российские ракеты над ее территорией, о чем официально заявил президент Владимир Зеленский. Однако Запад пока не дал положительного ответа из-за опасений эскалации, отметил Зеленский. При этом Украина была готова подписать все необходимые документы, чтобы освободить другие страны от ответственности в случае повреждений или разрушений.

Зеленский добавил, что российские оккупанты накопили примерно 10 тысяч ракет типа С-300 для ударов по Украине, и украинским военным трудно противостоять таким ракетам.

Военный аналитик Александр Коваленко отметил, что подготовка российских оккупантов к новому ракетному удару может быть связана с перебазированием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3 на аэродром "Оленья" в Мурманской области.

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