Путин хочет изменить морские границы: эксперт раскрыл циничные планы Кремля

Нет уверенности, что США будет помогать, будут делать какие-то активные шаги за несколько условных метров Балтийского моря.

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Путин хочет изменить морские границы / коллаж: Главред, фото: flot.com, скриншоты: deepstatemap, видео

Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков прокомментировал предложение минобороны России изменить границы в Балтийском море, которое вызвало реакцию со стороны стран НАТО.

"Я не согласен с тем, что там речь идет о НАТО, поэтому они на это не пойдут. Второй аспект заключается в том, что этот проект Российской Федерации с сайта самого правительства РФ пока удалили, то есть его там уже нет, но опять-таки - интернет все помнит, информацию о том, что такая заявка на рисование новых границ на Балтийском море была", - отметил он в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, Балтика уже стала фактически закрытым внутренним морем НАТО и зимой 2023 года начали звучать заявления, что могут закрыть выход РФ в Балтийское море из Санкт-Петербурга.

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"Там есть сейчас нейтральные воды, но объявляя такую прилегающую зону к морской, то есть в соответствии с морским правом, вполне возможно абсолютно закрыть для РФ выход в Балтийское море и установить специальный режим, по которому все российские военные корабли и гражданские суда должны проходить контроль, в том числе и обыск. А с РФ сейчас говорят о том, что будут пересматривать границы и как раз в восточной части Балтийского моря, то есть с целью, наверное, создать доступ к нейтральным водам Балтийского моря. Во-вторых, это также довольно интересно и необычно о том, что пересматривать границу - это Калининградская область и это уже о границе с Польшей. То есть ситуация на самом деле довольно интересная и на это все накладывается срок, когда эти новые границы должны быть провозглашены", - пояснил главный редактор Defence Express.

Катков напомнил о январе 2025 года, когда будет инаугурация нового президента США, вероятно именно к тому времени РФ может провозгласить "границы".

"Это максимально угрожающий сценарий по которому РФ может начать действовать, но я бы не ожидал от этого такого нападения на страны Балтии, Сувальский коридор, потому что тактика РФ - это продавливание. И, например, воспользовавшись тем, что США не до этого, они объявляют свои новые границы и есть понимание, что в коллективном европейском сегменте НАТО, когда нет уверенности, что США будет помогать, будут делать какие-то активные шаги за несколько условных метров Балтийского моря. То есть просто ничего не будут делать, просто объявят свое глубокое беспокойство, а РФ де-факто все это сделает и легализует за собой фактически своим присутствием, понимая то, что НАТО не реагирует, потому что это стандартное поведение ничего не делать и избегать эскалации. Кремль вполне на это может рассчитывать, а уже потом нащупать реакцию непосредственно самого Брюсселя, Вашингтона ожидая увидеть ее полное отсутствие уже строить более радикальные планы в отношении самих стран Балтии, Сувальского коридора", - подытожил военный эксперт.

Кто такой Олег Катков Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express

Напомним, что в НАТО предложили радикальные меры борьбы с российским флотом. Командующий Вооруженными силами Эстонии Мартин Херема предложил готовиться к возможной блокаде в Балтийском море, ведь у Эстонии для этого есть все возможности.

Россияне случайно затопили ракетой свой корабль в Балтийском море. Известно, что траулер "Капитан Лобанов" взорвался в Балтийском море в 10-мильной зоне, недалеко от побережья Калининградской области.

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