В НАТО предложили радикальные меры борьбы с российским флотом

Члены НАТО обращают внимание на активность российских войск в Балтийском море.

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Эстония помогает Украине оружием с первых дней полномасштабного вторжения / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба российского флота, baltdefcol.org

Командующий Вооруженными силами Эстонии Мартин Херема предложил готовиться к возможной блокаде в Балтийском море, пишет Милитарный.

По его словам, у Эстонии для этого есть все возможности - как морские мины, так и противокорабельные ракеты.

"Вместе с Польшей, Швецией и Финляндией, которые только что вступили в НАТО, мы должны иметь возможность решить одну из наших ключевых проблем - возможную блокаду в Балтийском море", - рассказал Херем.

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В связи с этим Россия не сможет развернуть корабельную и противокорабельную ПВО в Балтийском море, надеются в Таллинне.

"Красные линии" НАТО - что стоит знать

НАТО может непосредственно принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши или нападения на Молдову, писала Repubblica.

При этом пока у коллективного блока безопасности Запада нет оперативных планов, которые предусматривали бы ввод войск в Украину. Впрочем, проводится оценка вероятности прямого участия НАТО в войне в случае пересечения Россией красных линий.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО , и этот вопрос является темой переговоров с США.

Он обратил внимание, что Россия усиливает милитаризацию района Кенигсберга (Калининградской области РФ). В последнее время она перемещает свое ядерное оружие в Беларусь.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ. В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы. В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

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