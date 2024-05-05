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Бойня на юге: мобилизованный в армию РФ "народный мститель" расстрелял россиян

Алексей Тесля
5 мая 2024, 18:30
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После расстрела российских солдат, оккупанты пытаются тщетно разыскать украинца-мстителя.
Галушко
Юрий Галушко расстрелял оккупантов / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Telegram

Украинец, которого российские оккупанты насильно мобилизовали на захваченных территориях, расстрелял шестерых солдат РФ.

После того, как на ВОТ оккупанты мобилизовали местного жителя, он дождался получения оружия и расстрелял российских захватчиков, сообщает Центр национального сопротивления.

"Расстрелянные оккупанты служили и артиллерии и обстреливали мирных жителей Херсона. Попав к ним на службу, местный житель ликвидировал врага и покинул место службы", - уточняется в сообщении.

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Подчеркивается, что после расстрела оккупанты пытаются тщетно разыскать подозреваемого, при этом местные фейковые военкоматы приостановили мобилизационную кампанию в регионе.

Добавим, что в Сети распространяют фото украинца, расстрелявшего оккупантов. Однако официального подтверждения пока не было.

Подробности расстрела оккупантов

В роспабликах пишут, что украинца якобы зовут Юрий Галушко, ему больше 50 лет. Он служил в артиллерии во взвод управления. По словам россиян, он "ночью зашел как свой в роли радиотелефониста, поработал, подождал момент, и начал шмалять в спящих ребят, и убежал".

По другим данным, 58-летний Галушко – житель одного из оккупированных населенных пунктов в Донецкой области. Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии, а в конце февраля 2024 года он вышел после того, как подписал контракт с российской армией.

Во вражеских пабликах рассказывают, что Галушко взяли на службу из-за недостатка желающих россиян воевать против Украины. Его укомплектовали и "забросили в артиллерию во взвод управления, потому что уже старый".

Сообщается, что расстреляв оккупантов из 70-й мотострелковой дивизии вс России, Галушко исчез где-то в районе Александровки.

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/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе подорвали авто оккупанта-полицейского. В Мариуполе подорвали автомобиль полицейского-оккупанта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мариуполе увеличилось количество новых могил. Это могут быть перезахоронения погибших мариупольцев во время блокады 2022 года.

РФ массово перебрасывает резервы через Мариуполь в Бердянск. Андрющенко сообщил, что россияне активизировали переброску военного обеспечения и живой силы через Мариуполь и Мариупольский район.

Что такое Центр национального сопротивления

Создан Силами специальных операций по обучению, координации и масштабированию движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС учит ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", вступившего в январе 2022 года.

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