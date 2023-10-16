В Мариуполе загадочно умерли 26 оккупантов, 15 в реанимации: пропагандисты РФ в панике

Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области за неделю при загадочных обстоятельствах умерли 26 российских оккупантов, еще 15 захватчиков попали в реанимацию. Вероятная причина таких потерь российской оккупационной армии – отравление.
У кремлевских пропагандистов из-за таких событий началась паника, они начали жаловаться, что подозревают "диверсантов". Об этом сообщил советник председателя Мариупольского городского совета Петр Андрющенко.
"Плюс 26 оккупантов в морг, и 15 в реанимации из-за отравления пищей. Снова. Странно, кто бы это мог быть, даже не знаю. Наконец имеем очередное подтверждение "с той стороны", – отмечается в сообщении.видео дня
Андрющенко обратил внимание, что всего за лето и два месяца осени этого года Мариупольское сопротивление различными способами ликвидировало более 40 российских оккупантов.
"Определенно хорошие новости. Горжусь нашими мариупольцами. Они действительно творят чудеса в оккупации. Отдельный героический эпос Мариуполя. Несокрушимого и непокоренного", – добавил советник председателя Мариупольского горсовета.
Ранее сообщалось, что Россия впервые за полгода перебросила в Мариуполь новые резервы. Партизаны фиксируют развертывание российскими войсками дополнительных систем связи.
Также сообщалось, что войска РФ возят "зубы дракона" и готовятся к обороне Мариуполя. Оккупанты страны-агрессора Российской Федерации впопыхах строят новые "оборонительные" сооружения в захваченном Мариуполе, рассказали партизаны движения Атеш.
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