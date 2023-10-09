Россия впервые за полгода перебросила в Мариуполь новые резервы - СМИ

Партизаны фиксируют развертывание российскими войсками дополнительных систем связи.

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Россия стянула в Мариуполь новые войска / Коллаж Главреда. Фото : Telegram Андрющенко

Россия перебросила в оккупированный Мариуполь новые резервы. Это впервые за последние полгода, сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

Он пишет про около 5 тысяч военных.

"Зафиксировано прибытие новосформированных и/или новонабранных российских подразделений. На шевронах - две пушки", - говорится в Telegram Андрющенко. видео дня

Также, по его данным, россияне усилили перемещение систем ПВО в городе и вокруг уже без соблюдения глобальных мер безопасности.

"Вдоль побережья от с. Мелекино в направлении Бердянска фиксируем дополнительное развертывание систем связи", - добавил Андрющенко.

Новости Мариуполя - ситуация в городе

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские военные хотят построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой, чтобы "решить все вопросы военной и гражданской логистики".

Хотя этот путь не сможет покрыть мощности Крымского моста, как на это надеются авторы идеи, считают аналитики.

В то же время бои в направлении на Токмак именно поэтому и важны, потому что дают "ключ" для контроля упомянутой выше логистической магистрали, или "огневого контроля", или даже и физического

Война в Украине - последние новости

Российские оккупанты в последнее время активизировали работы по заминированию в районе Работино - Вербовое в Запорожской области, чтобы сковать Силы обороны Украины. По сообщению Института изучения войны, русские начали минировать ранее очищенные участки, чтобы достичь тактической неожиданности.

Накануне Генштаб отчитывался, что ВСУ продвинулись возле Андреевки Донецкой области, а также - возле Работино и Вербового Запорожской области.

Британская разведка оценила, что за лето украинским защитникам в Донецкой области удалось освободить от российских захватчиков минимум 125 квадратных км территории.

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