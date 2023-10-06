ВСУ продвинулись возле трех населенных пунктов на Донбассе и Запорожье – ISW

Силы обороны Украины продвинулись возле Андреевки Донецкой области, а также - возле Работино и Вербового Запорожской области.
По информации аналитиков Института изучения войны, украинские силы проводили наступательные операции вблизи Бахмута и продвинулись 5 октября.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские силы достигли успеха к востоку от Андреевки.
Российский военный заявил, что украинские войска продвигаются к железнодорожному пути в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
Также украинские войска 5 октября провели наступательные операции на западе Запорожской области. Спикер украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к западу от Работино (10 км к югу от Орехова).
Российские военные утверждали, что украинские силы пытались продвинуться вдоль линии Работино-Вербовое в направлении Копани и вблизи Новопрокоповки.
Как сообщал Главред, в ВСУ сообщили о самом трудном направлении, где проходят самые тяжелые бои. В частности, противник не оставляет попыток вернуть себе ранее занимаемые позиции в районе Бахмута и Купянска.
В ВСУ также сообщили о продвижении под Бахмутом. Российская армия безуспешно пытается восстановить свои позиции в Андреевке и Клещиевке. В то же время, наши защитники продвинулись на расстояние от 100 до 400 метров на Бахмутском направлении.
Другие новости:
- Шойгу заявил, что РФ набрала 38 тысяч "добровольных" оккупантов для войны в Украине
- РФ собралась воевать до 2025 года: эксперт объяснил, на что рассчитывает агрессор
- Бой на море: ГУР раскрыло уникальные детали высадки в Крыму