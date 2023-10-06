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ВСУ продвинулись возле трех населенных пунктов на Донбассе и Запорожье – ISW

Анна Ярославская
6 октября 2023, 08:03 обновлено 6 октября, 08:15
Защитники Украины продвинулись возле Андреевки Донецкой области, а также - Работино и Вербового на Запорожье.
ВСУ продвинулись возле трех населенных пунктов на Донбассе и Запорожье – ISW
Украинские военные движутся вперед и достигают успехов / Коллаж: Главред, фото: 36 ОМБП, 33 окрема механізована бригада

Силы обороны Украины продвинулись возле Андреевки Донецкой области, а также - возле Работино и Вербового Запорожской области.

По информации аналитиков Института изучения войны, украинские силы проводили наступательные операции вблизи Бахмута и продвинулись 5 октября.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские силы достигли успеха к востоку от Андреевки.

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Российский военный заявил, что украинские войска продвигаются к железнодорожному пути в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Также украинские войска 5 октября провели наступательные операции на западе Запорожской области. Спикер украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к западу от Работино (10 км к югу от Орехова).

Российские военные утверждали, что украинские силы пытались продвинуться вдоль линии Работино-Вербовое в направлении Копани и вблизи Новопрокоповки.

Как сообщал Главред, в ВСУ сообщили о самом трудном направлении, где проходят самые тяжелые бои. В частности, противник не оставляет попыток вернуть себе ранее занимаемые позиции в районе Бахмута и Купянска.

В ВСУ также сообщили о продвижении под Бахмутом. Российская армия безуспешно пытается восстановить свои позиции в Андреевке и Клещиевке. В то же время, наши защитники продвинулись на расстояние от 100 до 400 метров на Бахмутском направлении.

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