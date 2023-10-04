УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Плачевные последствия для врага: в ВСУ сообщили о продвижении под Бахмутом

Yurii Berendii
4 октября 2023, 12:20
Обстановка на Бахмутском направлении полностью конролируется силами обороны Украины. Также есть хорошие новости по продвижению ВСУ на этом направлении.
Бахмут, ВСУ, война
В ВСУ рассказали о продвижении на Бахмутском направлении / источник: коллаж Главред, фото: mil.in.ua, depositphotos.com

Российская армия безуспешно пытается восстановить свои позиции в Андреевке и Клещиевке. В то же время, наши защитники продвинулись на расстояние от 100 до 400 метров на Бахмутском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Ситуация на этих направлениях очень динамичная, стабильно-напряженная, контролируемая нашим командованием. Противник продолжает свои усилия, хочет отбить утраченные позиции на этом направлении, но безуспешно. За прошедший день шесть таких боевых столкновений произошло с противником. На Бахмутском направлении 591 раз противник пытался наносить удары по нашим позициям из своей артиллерии, также танков, АГС, СПГ, обычного стрелкового оружия", - рассказал Евлаш в эфире телеканала FREEДОМ.

Евлаш также сообщил, что по официальным данным было ликвидировано 77 российских солдат.

видео дня

"Противник понимает всю важность этого фланга и этого направления, ключевые высоты, которые здесь расположены. Поэтому он пытается сейчас всеми силами удержать. Также он продолжает проводить контрнаступательные действия и на северном фланге вблизи Бахмута, потому что он понимает, что, если потеряет и этот фланг, для него это может обернуться плачевными последствиями. Поэтому противник сейчас максимально агрессивен на этом направлении, пытается нам противостоять. Но наши защитники идут вперед и имеем на разных участках фронта на Бахмутском направлении успехи, где мы продвинулись от 100 до 400 метров", — проинформировал Евлаш.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отметил, что в районе железной дороги возле Бахмута Донецкой области идут очень тяжелые бои - лоб в лоб. На северном фланге города российские оккупанты пытаются остановить наступление ВСУ.

Также в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российская армия способна обороняться, но не может наступать. Поэтому все попытки оккупантов вернуть освобожденные украинскими защитниками территории под Бахмутом и Ореховым провалились.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные освободят Бахмут Донецкой области и два других ключевых города от российской оккупации.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ Бахмут контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

СБУ поразила С-400 Триумф на Белгородчине: прогремело около 20 взрывов

СБУ поразила С-400 Триумф на Белгородчине: прогремело около 20 взрывов

12:49 Украина
Фронт, энергетика и зима: Зеленский раскрыл детали совещания на Харьковщине

Фронт, энергетика и зима: Зеленский раскрыл детали совещания на Харьковщине

12:31 Политика
Плачевные последствия для врага: в ВСУ сообщили о продвижении под Бахмутом

Плачевные последствия для врага: в ВСУ сообщили о продвижении под Бахмутом

12:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:49

СБУ поразила С-400 Триумф на Белгородчине: прогремело около 20 взрывов

12:31

Фронт, энергетика и зима: Зеленский раскрыл детали совещания на Харьковщине

12:22

Отказала нога: Стивен Кинг госпитализирован для срочной операции

12:20

Плачевные последствия для врага: в ВСУ сообщили о продвижении под Бахмутом

12:19

Завершено расследование крупнейшего дела Майдана: будут судить Януковича и силовиков

Россия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван КиричевскийРоссия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван Киричевский
11:55

7 упражнений для похудения при весе 80 кг+: тренер показала, как избавиться от лишнего весаВидео

11:37

Российская ПВО вероятно сбила свой же самолет Су-35 под Токмаком – разведка Британии

11:36

Люди были охвачены огнем: стали известны подробности ДТП с украинцами в ВенецииВидео

11:30

"Это туристы": Данилов ответил политическим гастролерам по Европе

Реклама
11:16

Как сделать кудри без плойки: голливудская волна с помощью обычных носков

10:47

Удары Украины по России оружием Запада: Блинкен сделал неожиданное заявление

10:46

"Армия Дронов" за месяц поразила почти 140 танков и 270 артиллерийских орудий врага - Минцифры

10:36

"Дно бочки видно": адмирал заявил, что у Запада закончились боеприпасы

10:33

Побег начался: мэр Мелитополя рассказал о предстоящем "жесте доброй воли"

09:53

У ВСУ есть 6-8 недель: у Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении

09:51

Электронный реестр военнообязанных уже действует, он наполнен на 90% – Федоров

09:40

"Закончит, как Сталин": Свитан рассказал, как умрет ПутинВидео

09:25

Без нее никак: зачем на шортах делают сетку и почему она так важна

09:17

Оккупанты атаковали Кривой Рог: произошли взрывы, на город еще летят скоростные ракеты

09:05

Лунный день 5 октября: о какой опасности предупреждает Месяц в этот день

Реклама
08:58

Ожила и выразительно шевелится "международная жизнь россии"мнение

08:44

В Венеции автобус слетел с эстакады и загорелся: среди погибших - украинцыВидео

08:38

Эксперты назвали лучшее средство от известкового налета: оно есть в каждом доме

08:36

Армия РФ активизируется на 3 направлениях: майор запаса ВСУ назвал главную задачу врага

08:05

Ты забудешь навсегда о картошке-фри: рецепт жареных картофельных палочек за 20 минут

07:53

Под Лиманом на Донбассе погиб доброволец из Латвии

07:27

"Долбит нормально": в Белгороде и Брянске ночью гремели взрывыВидео

07:15

Именины 5 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

06:55

Удивительная оптическая иллюзия: нужно найти число 780 за 10 секунд

06:51

Украина может стать членом ЕС в 2030 году: глава Евросовета назвал условия

06:25

Как сказать на украинском "редко, но метко" и "вешать лапшу": ответ АвраменкоВидео

06:22

Обвал гривны или в чем же причина действий НБУ?мнение

05:15

Эксперт рассказал, возможна ли заморозка войны в Украине и при каких условиях

04:40

15-летняя дочь Миллы Йовович снялась для обложки глянца в провокационном образе

04:15

BILD: Россия уже подтвердила применение новых ракет из Ирана на войне

03:40

Как заготовить капусту: копеечная добавка гарантирует стопроцентный результат

03:10

Эксперт пояснил, как нужно оценивать слова Шольца о ядерном разоружении

02:40

России хватит собственного оружия еще на 2-3 года войны – Киричевский

02:02

Всмятку, вкрутую и в мешочек: как долго нужно варить яйца

01:32

Затмение в октябре 2023 будет "дьявольским": астролог рассказал, чем это грозитВидео

Реклама
00:17

Еще женатый Хью Джекман уже ищет себе новую жену - СМИ

03 октября, вторник
23:48

Самая большая пыточная Европы: РФ устроила ад в захваченном Мелитополе

23:35

Денис Казанский. Кошмарная прогулка по МариуполюВидеоблоги

23:02

ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок - Politico

22:43

"Времени мало": у Байдена откровенно высказались насчет финансовой помощи Украине

22:32

На войне погибли добровольцы из Беларуси: воевали за Украину

22:25

Украинская разведка оценила "ноу-хау" оккупантов на аэродроме Ту-95 в Энгельсе

22:08

Назло Добрынину: Даша Квиткова намекнула на новый роман

21:55

В Крыму и Белгородской области прогремели взрывы: РФ истерит из-за "Нептунов"

21:48

НАТО выставит сотни тысяч "штыков": в Альянсе раскрыли сценарий войны с РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять