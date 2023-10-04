Плачевные последствия для врага: в ВСУ сообщили о продвижении под Бахмутом

Обстановка на Бахмутском направлении полностью конролируется силами обороны Украины. Также есть хорошие новости по продвижению ВСУ на этом направлении.

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В ВСУ рассказали о продвижении на Бахмутском направлении / источник: коллаж Главред, фото: mil.in.ua, depositphotos.com

Российская армия безуспешно пытается восстановить свои позиции в Андреевке и Клещиевке. В то же время, наши защитники продвинулись на расстояние от 100 до 400 метров на Бахмутском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Ситуация на этих направлениях очень динамичная, стабильно-напряженная, контролируемая нашим командованием. Противник продолжает свои усилия, хочет отбить утраченные позиции на этом направлении, но безуспешно. За прошедший день шесть таких боевых столкновений произошло с противником. На Бахмутском направлении 591 раз противник пытался наносить удары по нашим позициям из своей артиллерии, также танков, АГС, СПГ, обычного стрелкового оружия", - рассказал Евлаш в эфире телеканала FREEДОМ.

Евлаш также сообщил, что по официальным данным было ликвидировано 77 российских солдат.

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"Противник понимает всю важность этого фланга и этого направления, ключевые высоты, которые здесь расположены. Поэтому он пытается сейчас всеми силами удержать. Также он продолжает проводить контрнаступательные действия и на северном фланге вблизи Бахмута, потому что он понимает, что, если потеряет и этот фланг, для него это может обернуться плачевными последствиями. Поэтому противник сейчас максимально агрессивен на этом направлении, пытается нам противостоять. Но наши защитники идут вперед и имеем на разных участках фронта на Бахмутском направлении успехи, где мы продвинулись от 100 до 400 метров", — проинформировал Евлаш.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отметил, что в районе железной дороги возле Бахмута Донецкой области идут очень тяжелые бои - лоб в лоб. На северном фланге города российские оккупанты пытаются остановить наступление ВСУ.

Также в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российская армия способна обороняться, но не может наступать. Поэтому все попытки оккупантов вернуть освобожденные украинскими защитниками территории под Бахмутом и Ореховым провалились.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные освободят Бахмут Донецкой области и два других ключевых города от российской оккупации.

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