Плачевные последствия для врага: в ВСУ сообщили о продвижении под Бахмутом

Российская армия безуспешно пытается восстановить свои позиции в Андреевке и Клещиевке. В то же время, наши защитники продвинулись на расстояние от 100 до 400 метров на Бахмутском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
"Ситуация на этих направлениях очень динамичная, стабильно-напряженная, контролируемая нашим командованием. Противник продолжает свои усилия, хочет отбить утраченные позиции на этом направлении, но безуспешно. За прошедший день шесть таких боевых столкновений произошло с противником. На Бахмутском направлении 591 раз противник пытался наносить удары по нашим позициям из своей артиллерии, также танков, АГС, СПГ, обычного стрелкового оружия", - рассказал Евлаш в эфире телеканала FREEДОМ.
Евлаш также сообщил, что по официальным данным было ликвидировано 77 российских солдат.
"Противник понимает всю важность этого фланга и этого направления, ключевые высоты, которые здесь расположены. Поэтому он пытается сейчас всеми силами удержать. Также он продолжает проводить контрнаступательные действия и на северном фланге вблизи Бахмута, потому что он понимает, что, если потеряет и этот фланг, для него это может обернуться плачевными последствиями. Поэтому противник сейчас максимально агрессивен на этом направлении, пытается нам противостоять. Но наши защитники идут вперед и имеем на разных участках фронта на Бахмутском направлении успехи, где мы продвинулись от 100 до 400 метров", — проинформировал Евлаш.
Ситуация в Бахмуте
Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отметил, что в районе железной дороги возле Бахмута Донецкой области идут очень тяжелые бои - лоб в лоб. На северном фланге города российские оккупанты пытаются остановить наступление ВСУ.
Также в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российская армия способна обороняться, но не может наступать. Поэтому все попытки оккупантов вернуть освобожденные украинскими защитниками территории под Бахмутом и Ореховым провалились.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные освободят Бахмут Донецкой области и два других ключевых города от российской оккупации.
Читайте также:
- ВСУ захватили важные позиции у Бахмута: выбивают оккупантов и двигаются вперед
- Оккупантов выдавливают из-под Бахмута: ВСУ зачищают важную железную дорогу
- Оккупанты попали в "ад": ВСУ уничтожают позиции РФ под Бахмутом