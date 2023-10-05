"Более тысячи танков": ВСУ раскрыли детали о самом тяжелом направлении фронта

Начальник пресс-службы восточной группировки войск сообщил о тяжелых боях в районе железной дороги под Бахмутом. Оккупантам не удается закрепиться.

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ВСУ раскрыли детали о самом тяжелом направлении боев на Востоке / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

В ВСУ сообщили о самом трудном направлении, где проходят самые тяжелые бои. Противник не оставляет попыток вернуть себе ранее занимаемые позиции в районе Бахмута и Купянска. Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш.

"В районе железной дороги сейчас продолжаются тяжелые бои, мы пытаемся отбросить врага и закрепиться на достигнутых рубежах. Противник продолжает обстреливать наши позиции из различных видов артиллерии, 489 обстрелов было зафиксировано за минувшие сутки из различных типов вооружения, включая танки, минометы, СПГ, РПГ, а также стрелковое оружие. 6 раз враг применял авиацию, произошло 10 боевых столкновений, безуспешных для оккупанта. Нам удалось ликвидировать 178 врагов и уничтожить ряд вражеской техники противника, среди которых МТЛБ, 3 установки "Мста-Б", 1 "Град", 1 "Мста С", 2 пушки Д-20 и еще 4 Д-30", - сказал представитель.

Он также добавил, что Силам обороны Украины удалось уничтожить 6 складов с боеприпасами на Бахмутском направлении, а также вражеские "Уралы" и другие машины тяжелой техники, которые использовались для доставки крупногабаритных грузов.

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Евлаш отметил, что самым динамичным сейчас является Лимано-Купянское направление.

"Там сейчас самая тяжелая ситуация, поскольку противник использует очень интенсивно свои Су-35 – новые штурмовики, которые могут стрелять как по воздушным, так и по наземным целям, преимущественно они заходят парами. Также использует вертолеты Ка-52, Су-25, Ми-7. Также и интенсивность штурмовых действий там повысилась. За минувшие сутки зафиксировано 8 боевых столкновений, и враг сейчас выбрал новую точку – Макеевку – и сейчас направляет все усилия на это направление", - рассказал Евлаш.

Он также указал на то, что на Лимано-Купянском у противника насчитывается более 110 тысяч оккупантов, почти 2 тысячи БМП и БМД, МТЛБ, 1085 танков более 700 единиц артсистем и еще почти 500 РСЗО.

В свою очередь, на Бахмутском направлении насчитывается 51 тысяча личного состава, 211 танков, 1000 ББМ, 110 артсистем и 100 РСЗО.

Начальник пресс-службы восточной группировки сообщил, что за минувшие сутки уничтожено 13 единиц военной техники, ликвидировано и ранено 122 оккупанта. Удалось уничтожить 2 танка Т-72, 5 ББМ и другую технику.

Бои на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что на востоке Украины идут ожесточенные бои. В частности, на Марьинское направление россияне стягивают новые подразделения и технику и продолжают безуспешные штурмы.

В то же время, командующий Сухопутных войск Александр Сырский отметил, что под Бахмутом ведутся жесткие бои. После освобождения Клещиевки и Андреевки россияне попытались провести несколько безуспешных контратак с разных направлений, пытаясь вернуть утраченные позиции.

Также, как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны, Силы обороны Украины продолжают проводить наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись в этом направлении. В частности, ВСУ удалось захватить высоту вблизи Клещиевки.

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