РФ собрала ударный кулак: в ВСУ назвали, на какой город нацелились оккупанты

Украинские разведчики предупреждают о том, что российские штурмовые группы прощупывают оборону.

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ВСУ держат оборону на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Одним из наиболее интенсивных участков фронта остается харьковское направление. Российские оккупанты не отказались от намерений выйти к Купянску и достичь административных границ Донецкой и Луганской областей.

Сейчас в этом районе продолжаются интенсивные бои. Самые ожесточенные – в районе Лимана-1 и Синьковки, говорится в материале Currenttime.

В восточной группировке войск ВСУ уже сообщали, что российские войска на купянском фронте готовят "ударный кулак" в сто тысяч человек. Несколько дней назад российские солдаты пошли на штурм, рассказывает разведчик Евгений.

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"Активизировались они и начали вести интенсивный артобстрел. Это район Петропавловки, район Синьковки. Пыталась их пехота прорваться сквозь нашу оборону, но ребята удержали", – говорит боец ВСУ.

При этом украинские разведчики говорят, что российские штурмовые группы прощупывают оборону, но терпят неудачи. И пока рано говорить о каком-то большом наступлении.

"Сюда подходят небольшие группы – двести-триста человек. Они пытаются этими силами штурмовать, – рассказывает военнослужащий ВСУ Александр. – Да есть у них возможность, они штурманули посадку, вроде встали там. Ребята наши отошли. Наша артиллерия разбирает посадку, два-три часа – и посадка чистая. Наши снова заходят и берут под свой контроль. Но и в обратном порядке так же случается".

Вместе с тем украинские защитник говорят, что продвижения противника на этом направлении нет, однако продолжаются артиллерийские перестрелки.

Разведчик Александр подтверждает, что скопление российских войск есть, но оно пока находится на удалении от линии фронта.

"Их основная цель – не столько взять Купянск, сколько сковать наши силы, – уверен он. – Здесь побольше стянуть наших сил, чтобы оттянуть от контрнаступления в Запорожской области и славянско-авдеевском направлении".

Украинские разведчики предполагают, что российская армия может двинуться здесь вперед с наступлением морозов, чтобы без понтонов форсировать реку Оскол. Но обещают местным жителям не пропустить российских солдат.

ВСУ отражают "мясные штурмы" РФ под Купянском. ВСУ построили мощные фортификационные сооружения и заминировали подходы к ним, рассказал Илья Евлаш.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пограничники зачистили позиции РФ: у Купянска уничтожили россиян и взяли пленных. Бойцы ГПСУ провели удачную штурмовую операцию и уничтожили вражескую огневую позицию.

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