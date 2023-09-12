Россиян "посылают на убой": ВСУ отражают "мясные штурмы" РФ под Купянском

ВСУ построили мощные фортификационные сооружения и заминировали подходы к ним, рассказал Илья Евлаш.

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Бойцы ВСУ сдерживают атаки РФ под Купянском / 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, Украинская добровольческая армия

Российским оккупантам не удается пробить оборонительные линии украинских защитников на Купянско-Лиманском направлении, заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Здесь враг "бьется как рыба об лед", тогда как на других участках фронта — под Бахмутом и в Запорожской области — у ВСУ есть успехи, подчеркнул он в эфире 24 канала.

По словам украинского офицера, ВСУ построили мощные фортификационные сооружения, заминировали подходы к ним, а также создали глубокоэшелонированную оборону, которую не в состоянии преодолеть противник.

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Подробности атак РФ на Купянско-Лиманском направлении

Он уточнил, что оккупанты пытались штурмовать украинские оборонительные линии в направлении Новоегоровки, а также возле села Новоселовское в районе Сватово.

По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ, в атаки на украинские позиции враг бросает подразделения "Шторм-Z", которые состоят из экс-заключенных.

"Их посылали на убой. Они должны были броситься и забежать в первую посадку, вырыть какие-то окопы и максимально держать", — пояснил он и отметил, что вслед за зеками идут кадровые военные РФ, которые имели задачу удержать захваченную местность после "мясного штурма".

Евлаш добавил, что оккупанты действуют тактикой, которую применяли наемники ЧВК "Вагнер" — идут вперед малыми группами до 10 человек.

Ситуация на Купянском направлении / deepstatemap.live

Ранее сообщалось, что пограничники зачистили позиции РФ: у Купянска уничтожили россиян и взяли пленных. Бойцы ГПСУ провели удачную штурмовую операцию и уничтожили вражескую огневую позицию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Лимано-Купянском направлении РФ сосредоточила более 100 тысяч россиян. Однако врагу не удается продвигаться сквозь плотную оборону ВСУ, рассказал в эфире телемарафона начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш.

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