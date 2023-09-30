ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении и захватили высоту - ISW

Украинские войска продолжали ведение наступательной операции на Бахмутском направлении.

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ВСУ продвинулись вблизи Клещеевки на Бахмутском направлении / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Силы обороны Украины продолжают проводить наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись в этом направлении. В частности, ВСУ удалось захватить высоту вблизи Клещеевки. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны. Также продолжаются жесткие бои неподалеку Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

Украинские войска также пытались атаковать возле Курдюмовки и попытались перерезать железнодорожный путь, который проходит через этот населенный пункт, пишут аналитики ISW.

Связанный с Кремлем блогер утверждал, что 28 сентября украинские силы временно перерезали железнодорожный путь возле Клещеевки, но затем российские силы отбили их и отодвинули к западу от колеи.

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Российские войска проводили ограниченные контратаки в районе Бахмута, но не добились успехов. Так, Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили атаку россиян вблизи Клещиевки. Российский военный блогер утверждал, что российским силам не удалось успешно осуществить контратаку вблизи Андреевки, Клещеевки и Григорьевки (расположенной в 8 км к северо-западнее от Бахмута).

Другой военный блогер заявлял, что российские войска провели перегруппировку вблизи Клещиевки и намерены захватить этот населенный пункт. Однако, вероятно, в настоящее время у российских сил недостаточно боевых ресурсов для осуществления такой операции.

Ситуация на фронте - последние новости

ВСУ продолжают штурмы российских позиций на границе Запорожской и Донецкой областей, а также продвигаются под Бахмутом. Как говорится в отчете Института изучения войны 29 сентября, Силы обороны вышли на территорию Андреевки и Клещеевки.

Ранее в ISW сообщили, что украинские войска 27 сентября продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и вышли на линию окопов к западу от Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова).

27 сентября бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в ходе контрнаступления украинских военных на Таврическом направлении стоит ждать хороших новостей.

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