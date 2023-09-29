ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещеевку - ISW

Украинские войска вели наступательные действия вблизи Бахмута, но не добились подтвержденных успехов 28 сентября.

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Украинские войска продолжали вести наступательные действия / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

ВСУ продолжают штурмы российских позиций на границе Запорожской и Донецкой областей, а также продвигаются под Бахмутом. Как говорится в свежем отчете Института изучения войны в настоящее время Силы обороны вышли на территорию Андреевки и Клещеевки.

Украинские войска вели наступательные действия вблизи Бахмута, но не добились подтвержденных успехов 28 сентября. Украинский командир 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады заявил, что украинские войска недавно продвинулись за Андреевку (10 км юго-западнее Бахмута) и Клещеевку (7 км юго-западнее Бахмута), пишет ISW.

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Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали вести наступательные действия в Бахмутском направлении. Министерство обороны (МО) России заявило, что российские войска отразили украинскую атаку возле Клещеевки.

Российский военный блогер утверждал, что украинские войска атаковали у железнодорожной линии к востоку от Андреевки и что некоторые позиции, которые ранее удерживала Россия вблизи Андреевки, теперь подвергаются сомнению.

28 сентября украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Григоровки (9 км северо-западнее Бахмута), Клещеевки и Андреевки. Украинский директор планового управления Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович заявил, что российские военные усиливают передовые подразделения, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинцев по бахмутскому направлению.

Украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вероятно, значительно мешают операциям российских беспилотников вблизи Бахмута. 28 сентября представитель Восточной группировки ВС Украины капитан Илья Евлаш заявил, что за минувшие сутки украинские системы РЭБ сорвали 258 полетов российских беспилотников. 19 сентября российский военный блоггер заявил, что украинские системы РЭБ сильнее российских в районе Бахмута.

Как сообщал Главред, ранее в ISW сообщили, что украинские войска 27 сентября продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и вышли на линию окопов к западу от Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова).

27 сентября бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в ходе контрнаступления украинских военных на Таврическом направлении стоит ждать хороших новостей.

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