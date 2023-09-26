"Продолжаем двигаться вперед": ВСУ не допустили потери ни одной позиции - Залужный

Основные потребности украинской армии – это средства противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы, отметил главнокомандующий ВСУ.

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Минобороны Укрины, 24 ОМБр Романа Великого

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как отметил Залужный в своем Telegram-канале, во время переговоров присутствовал генерал Чарльз Браун, который вскоре возглавит объединенный комитет начальников штабов США. Стороны договорились продолжать работу для усиления Вооруженных сил Украины в борьбе с российской агрессией.

"Обсудили с партнерами ситуацию на фронте. Проинформировал о ходе оборонительных и наступательных операций. Обстановка контролируемая. Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед", - рассказал главнокомандующий ВСУ. видео дня

Также Залужный рассказал об основных потребностях украинской армии – это средства противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы.

"В завершение разговора еще раз лично и от имени украинских солдат и офицеров поблагодарил генерала Милли за службу для нашей страны", - добавил он.

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