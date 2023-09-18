УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Контрнаступление идет успешно, готовимся к борьбе за возвращение Крыма – Подоляк

Андрей Ганчук
18 сентября 2023, 14:33 обновлено 18 сентября, 14:36
134
Украине для продолжения войны нужны истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса действия, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Подоляк, ВСУ
Армия Украины захватила инициативу на поле боя - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 33-я ОМБр

Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление, владеют инициативой на поле боя и прорвали первую линию "обороны" российских оккупантов. Директор Кремля Владимир Путин уже говорит не о наступлении, а об отражении украинских атак. Киев готовится к борьбе за освобождение захваченного агрессором Россией Крыма. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью CNN он рассказал о том, что ВСУ успешно контрнаступают – первая линия вражеской "обороны" прорвана, а тот же Путин говорит лишь об оборонительных действиях оккупантов РФ.

"Инициатива полностью за Украиной.… Даже российские официальные лица, такие как Путин, говорят, что они отражают наступательные операции Украины. Они не говорят о своем контрнаступлении, они говорят только об оборонительной войне России", - отметил Подоляк.

видео дня

Также Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина готовится к борьбе за освобождение оккупированного Крыма и нуждается в боеприпасах, западных истребителях F-16 и дальнобойных ракетах, чтобы наносить удары по тыловым позициям армии РФ на захваченных территориях.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины должна постепенно наступать, чтобы не давать передышки российским оккупантам. По словам гаранта, ситуация сложная, однако украинские войска владеют инициативой на поле боя.

ВСУ могут успеть разорвать "сухопутный коридор" между РФ и Крымом до зимы, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Согласно оценке Буданова, российская армия в отчаянии из-за нехватки резервов и военной техники.

Россия отводит военные корабли от Крыма, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, враг допускает новых атак по суднам с воздуха и пытается спасти флот.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Михаил Подоляк новости Крыма Офис президента война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

В центре Донецка прогремел мощный взрыв: прилет по "администрации" Пушилина

В центре Донецка прогремел мощный взрыв: прилет по "администрации" Пушилина

15:20 Украина
Польша может блокировать вступление Украины в ЕС: Варшава выдвинула условие

Польша может блокировать вступление Украины в ЕС: Варшава выдвинула условие

14:58 Украина
"Приближается время расплаты": Буданов сказал, когда в РФ исчерпается оружие для войны

"Приближается время расплаты": Буданов сказал, когда в РФ исчерпается оружие для войны

14:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:20

В центре Донецка прогремел мощный взрыв: прилет по "администрации" Пушилина

15:20

На балконе, в духовке и сушилке: как правильно засушить грибы на зиму проверенными методами

15:13

Люди кладут монетку под коврик для привлечения денег: как это делать правильно

14:58

Польша может блокировать вступление Украины в ЕС: Варшава выдвинула условие

14:48

"Приближается время расплаты": Буданов сказал, когда в РФ исчерпается оружие для войны

Снаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег ЖдановСнаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег Жданов
14:44

"Московская" дочь Сумской побывала на презентации запрещенного ресурса в Москве

14:33

Контрнаступление идет успешно, готовимся к борьбе за возвращение Крыма – Подоляк

14:02

Россияне украли нашумевший украинский сериал "Поймать Кайдаша"

13:52

Зеленский в США будет просить больше оружия ради победы Украины - Подоляк

Реклама
13:41

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября 2023: Собаке- перемены, Козам - извиняться

13:40

"Хочу чувствовать себя женщиной": хореограф Гвоздева идет на серьезную операцию

13:24

ВСУ получили уже 220 авто при содействии Favbet Foundation

13:18

На Купянском направлении прекратились бои: оккупанты применяют артиллерию и авиацию

13:13

Адель тайно вышла замуж во второй раз - СМИВидео

13:13

20% надбавки: кому повезет и кто получит допонительные деньги к пенсии

13:08

Жених нанял частного детектива для слежки за невестой: "я был потрясен"

13:04

Невероятная оптическая иллюзия: не все смогут найти букву А за 15 секунд

12:49

Ходил в пикселе и сливал данные о контрнаступлении: в Днепре поймали агента ФСБ

12:28

"Я просто предам их": Зеленский ответил, отдаст ли Украина земли РФ "в обмен на мир"

12:07

Это нужно делать раз в месяц: как помыть коврик для мыши

Реклама
12:01

Виталий Козловский получил военную специальность и показал боевое посвящениеВидео

11:59

"Готовят контратаки": военный эксперт раскрыл, что задумали россияне на Запорожье

11:56

Именины 19 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

11:51

Анна Маляр и остальные: Кабмин уволил заместителей министра обороны Украины

11:47

"Путин стал в одну строку с раком": Зеленский жестко прошелся по русскому диктатору

11:40

Периодически приходит в сознание: СМИ выяснили, жив Кадыров или мертв

11:16

Барских рассказал, почему ссорился с продюсером Бадоевым

10:59

"Нелегкий путь": Зеленский знает, где ВСУ собираются прорвать оборону россиянВидео

10:45

Ночью РФ атаковала дронами и ракетами юг и центр Украины: что известно

10:34

Как поменялись коммунальные тарифы и сколько теперь заплатят украинцы: официальные данные

10:29

РФ стянула под Работино тысячи элитных десантников на "мясные штурмы"

10:18

Оладьи будут пышные, как тучки: рецепт от Евгения Клопотенко

10:01

В ООН готовят новую помощь для украинцев: кто может рассчитывать на деньги

09:55

"Смешанные атаки": в ВСУ раскрыли детали последнего массированного удара по Украине

09:50

В Минобороны подтвердили освобождение Клещеевки: РФ пытается вернуть позиции

09:41

Гороскоп на завтра 19 сентября 2023: Раку - повышение на работе, Весам - трудный разговор с супругом

09:34

Как понять, что пора менять детскую обувь: ортопед показал простой тест

09:05

10 минут и готово: как убрать царапины на линзах очков

08:54

"Шойгу! Герасимов! Где боевые бронированные машины?"мнение

08:53

Война в Украине не закончится парадом ВСУ в Москве - Буданов

Реклама
08:30

На Бахмутском направлении ВСУ выбивают окупантов и закрепляются на новых позициях

08:19

Следом за Киркоровым: жена Цекало пришила себе новую попу

08:18

Буданов рассказал, как Украина будет противостоять ракетным ударам РФ осенью и зимой

08:07

Весь секрет в кефире: судья "Мастер Шефа" выдал тайну хрустящей и сочной курочки на ужин

07:24

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: "Мы не должны давать Путину передышки"

07:02

Какой сегодня праздник 18 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

06:46

ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор между РФ и Крымом до зимы - Буданов

06:11

Будущее демократии и цифровой Deep stateмнение

05:15

Умопомрачительная головоломка: только люди с высоким IQ могут найти число 24

04:30

Жданов назвал сценарий завершения войны с Россией в кратчайшие сроки

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять