Контрнаступление идет успешно, готовимся к борьбе за возвращение Крыма – Подоляк

Украине для продолжения войны нужны истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса действия, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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Армия Украины захватила инициативу на поле боя - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 33-я ОМБр

Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление, владеют инициативой на поле боя и прорвали первую линию "обороны" российских оккупантов. Директор Кремля Владимир Путин уже говорит не о наступлении, а об отражении украинских атак. Киев готовится к борьбе за освобождение захваченного агрессором Россией Крыма. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью CNN он рассказал о том, что ВСУ успешно контрнаступают – первая линия вражеской "обороны" прорвана, а тот же Путин говорит лишь об оборонительных действиях оккупантов РФ.

"Инициатива полностью за Украиной.… Даже российские официальные лица, такие как Путин, говорят, что они отражают наступательные операции Украины. Они не говорят о своем контрнаступлении, они говорят только об оборонительной войне России", - отметил Подоляк. видео дня

Также Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина готовится к борьбе за освобождение оккупированного Крыма и нуждается в боеприпасах, западных истребителях F-16 и дальнобойных ракетах, чтобы наносить удары по тыловым позициям армии РФ на захваченных территориях.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины должна постепенно наступать, чтобы не давать передышки российским оккупантам. По словам гаранта, ситуация сложная, однако украинские войска владеют инициативой на поле боя.

ВСУ могут успеть разорвать "сухопутный коридор" между РФ и Крымом до зимы, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Согласно оценке Буданова, российская армия в отчаянии из-за нехватки резервов и военной техники.

Россия отводит военные корабли от Крыма, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, враг допускает новых атак по суднам с воздуха и пытается спасти флот.

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