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Удары по Крыму скоро усилятся: Свитан рассказал о первой "ласточке"

Алина Дембицкая
24 сентября 2023, 21:19 обновлено 24 сентября, 21:19
Как подчеркнул Свитан, при увеличении интенсивности ударов могут пострадать и гражданские, поэтому власти и призывают покинуть территорию Крыма.
Свитан, ВСУ
Свитан заявил, что удары по Крыму скоро усилятся / Коллаж: Главред, фото: Главред, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Удары по временно оккупированному Крымскому полуострову могут увеличиться в ближайшее время. Подтверждением этого являются призывы украинских властей к гражданам с просьбой эвакуироваться. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в военной сводке для 24 канала.

Как подчеркнул Свитан, при увеличении интенсивности ударов могут пострадать и гражданские, поэтому власти и призывают покинуть территорию Крыма. В частности, Ирина Верещук в очередной раз обратилась к украинцам, по возможности, покинуть Крым.

По словам военного эксперта, когда звучат подобные призывы от властей, это означает, что в ближайшее время будет увеличена интенсивность ударов. Соответственно, россияне, действительно, могут сбивать ракеты, и их обломки будут падать на гражданские объекты.

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"Такие призывы от украинской власти мы еще услышим. Действительно, идет подготовка к массированным ударам по объектам временно оккупированного полуострова. Обращение Верещук - это первая "ласточка". Итак, действительно в ближайшее время ждем мощных интенсивных ударов по Крыму", - сказал Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация в Крыму

Как сообщал Главред, власти призвали украинцев уехать из Крыма. Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что украинцам лучше переждать операцию по освобождению полуострова на подконтрольных Киеву территориях или в третьих странах.

Напомним, что в центре оккупированного РФ Севастополя прогремели мощные взрывы в пятницу, 22 сентября. Удар пришелся по штабу Черноморского флота российских оккупантов. В штабе Черноморского флота образовалась "дыра" после ракетного удара. Как уточняют местные Telegram-каналы, взрывная волна в результате взрыва была "сумасшедшей".

Позже в Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму. Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук распространил видео с последствиями атаки на город, который публикуют соцсети, и написал "мы же обещали, что дальше будет". При этом он высмеял заявления россиян об "успешной работе ПВО".

К слову, глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал новый мощную "бавовну" в Крыму. Глава украинской разведки отметил, что в украинском Крыму есть много людей, которые ждут "бавовны" и освобождения полуострова от оккупантов.

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война в Украине новости Крыма война России и Украины Роман Свитан
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