Власти призвали украинцев выехать из Крыма

Украинцам лучше переждать освобождение временно оккупированного агрессором Россией Крымского полуострова на других территориях, сказала Ирина Верещук.

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Украинцам следует покинуть оккупированный Крым и переждать операцию по освобождению полуострова - Верещук / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, УНИАН

Украинцам следует выехать из захваченного Россией Крыма на время операции по освобождению полуострова. Ситуацию лучше переждать на подконтрольных Киеву территориях или в третьих странах. Об этом заявила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В своем Telegram-канале в субботу, 23 сентября, она написала о том, что украинцам по возможности нужно покинуть оккупированный Крым. Переждать операцию по освобождению полуострова лучше на подконтрольных Киеву территориях или в третьих странах.

"В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", - подчеркнула Ирина Верещук.

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Ситуация в Крыму

Армия Украины поразила штаб Черноморского флота России в Севастополе 22 сентября. Здание штаба частично разрушено. В Минобороны оккупантов выдумали "сбитие ракет", однако признали повреждение сооружения, где находился штаб ЧФ РФ.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что в результате удара ВСУ по Черноморскому флоту РФ серьезно ранены два российских генерала. Разведка уточняет информацию.

В субботу утром, 23 сентября, в Севастополе прогремели новые взрывы. Вероятно, по расположениям оккупантов России был нанесен ракетный удар.

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