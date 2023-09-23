Власти призвали украинцев выехать из Крыма

Украинцам следует выехать из захваченного Россией Крыма на время операции по освобождению полуострова. Ситуацию лучше переждать на подконтрольных Киеву территориях или в третьих странах. Об этом заявила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
В своем Telegram-канале в субботу, 23 сентября, она написала о том, что украинцам по возможности нужно покинуть оккупированный Крым. Переждать операцию по освобождению полуострова лучше на подконтрольных Киеву территориях или в третьих странах.
"В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", - подчеркнула Ирина Верещук.
Ситуация в Крыму
Армия Украины поразила штаб Черноморского флота России в Севастополе 22 сентября. Здание штаба частично разрушено. В Минобороны оккупантов выдумали "сбитие ракет", однако признали повреждение сооружения, где находился штаб ЧФ РФ.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что в результате удара ВСУ по Черноморскому флоту РФ серьезно ранены два российских генерала. Разведка уточняет информацию.
В субботу утром, 23 сентября, в Севастополе прогремели новые взрывы. Вероятно, по расположениям оккупантов России был нанесен ракетный удар.
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