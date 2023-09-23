УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

Андрей Ганчук
23 сентября 2023, 17:57 обновлено 23 сентября, 17:57
Украинцам лучше переждать освобождение временно оккупированного агрессором Россией Крымского полуострова на других территориях, сказала Ирина Верещук.
ВСУ, Крым
Украинцам следует покинуть оккупированный Крым и переждать операцию по освобождению полуострова - Верещук / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, УНИАН

Украинцам следует выехать из захваченного Россией Крыма на время операции по освобождению полуострова. Ситуацию лучше переждать на подконтрольных Киеву территориях или в третьих странах. Об этом заявила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В своем Telegram-канале в субботу, 23 сентября, она написала о том, что украинцам по возможности нужно покинуть оккупированный Крым. Переждать операцию по освобождению полуострова лучше на подконтрольных Киеву территориях или в третьих странах.

"В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", - подчеркнула Ирина Верещук.

видео дня

Ситуация в Крыму

Армия Украины поразила штаб Черноморского флота России в Севастополе 22 сентября. Здание штаба частично разрушено. В Минобороны оккупантов выдумали "сбитие ракет", однако признали повреждение сооружения, где находился штаб ЧФ РФ.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что в результате удара ВСУ по Черноморскому флоту РФ серьезно ранены два российских генерала. Разведка уточняет информацию.

В субботу утром, 23 сентября, в Севастополе прогремели новые взрывы. Вероятно, по расположениям оккупантов России был нанесен ракетный удар.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кабмин Ирина Верещук новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

17:57 Политика
Украина применяет ракеты Нептун, но есть один нюанс – Буданов

Украина применяет ракеты Нептун, но есть один нюанс – Буданов

17:03 Украина
У Байдена решили дать Украине ATACMS, ракеты поступят в ближайшее время – FT

У Байдена решили дать Украине ATACMS, ракеты поступят в ближайшее время – FT

15:19 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:57

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

17:56

Гайтана поделилась редким фото со своим мужем

17:49

Зачем добавлять соду в вино: решение популярной проблемы найдено

17:03

Украина применяет ракеты Нептун, но есть один нюанс – Буданов

16:35

"Переживаю за жизнь свою и отца": пострадавший от побоев в ТЦК рассказал новые детали

Польша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - БогдановПольша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - Богданов
16:27

Как хранить недозрелые помидоры: два способа "дозреть" плоды

16:12

"Вагнеровцы" вернулись на фронт: Тарнавский раскрыл подробности

15:57

Куда девать опавшие яблоки: несколько решений для вашего участка

15:19

У Байдена решили дать Украине ATACMS, ракеты поступят в ближайшее время – FT

Реклама
15:08

Любовный гороскоп на неделю 25 сентября – 1 октября: Раку – встреча, Весам - новости

15:05

"Путин расстроится": Буданов анонсировал новые удары по Крымскому мосту

14:57

Что нужно сделать 25 сентября, чтобы привлечь счастье: приметы и запреты дня

14:49

Девушка потратила почти 600 000$ на уколы красоты и сделала самые большие губы Великобритании

14:46

У украинцев мозг в опасности: врач назвала мощное оружие против Альцгеймера

14:21

Россия может готовить провокации у границ Харьковщины и Сумщины – ВСУ

13:57

У вас высокий IQ, если найдете 3 хитрых отличия между корзинами редиса всего за 9 секунд

13:46

Британия и РФ полтора года ведут тайные переговоры: в Sky News выяснили детали

13:46

Катер РФ взорвали вместе с оккупантами: ВСУ потопили еще одно вражеское судноВидео

13:19

Гороскоп Таро на неделю 25 сентября – 1 октября: кому трудности, а кому прибыль

13:15

Как на украинском сказать "бегущая строка": ответ от Авраменко вас сильно удивит

Реклама
12:55

Буданов рассказал, как Украине лучше использовать танки Abrams на поле боя

12:55

Зеленский жестко ответил "нейтральным посредникам": ты помогаешь Украине или РФ

12:51

В Венгрии сплясали под дудку Путина: глава МИД передал Западу "послание" Лаврова

12:26

Отправил на аборт, распускал руки: "Валюха" из "Сватов" рассказала, как ее унижал муж

12:00

Именины 24 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

12:00

Зеленский о выборах-2024: "Общество не готово это поддерживать"Видео

11:53

Оборона РФ прорвана: украинский генерал раскрыл направление главного удара ВСУ

11:48

ФСБ проверяет "структуру Путина" на причастность к мятежу Пригожина – ISW

11:03

Математическая задача для знатоков, которая ставит в тупик: найдите правильный ответ

10:47

Гороскоп на завтра 24 сентября 2023: Козерогу - потеря денег, Овну - страсть

10:45

РФ копит ракеты: украинцам назвали сроки и цели новых массированных ударов

10:02

Днепропетровщину атаковали "Шахеды": поврежден объект критической инфраструктурыФото

09:23

Какой праздник завтра 24 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:20

В Севастополе прогремели новые взрывы, в городе падают обломки ракет

08:58

"Крабовая ловушка": в ССО рассказали о точном ударе по штабу Черноморского флота РФ

08:37

Буданов назвал неожиданное количество потерь Украины в войне с Россией

08:22

Атака на штаб ЧФ РФ в Севастополе: серьезно ранены два российских генерала - Буданов

08:20

Прямо как с одесского "Привоза": рецепт квашеных баклажанов на зиму от Татьяны Литвиновой

07:42

Россия ударила ракетами "Оникс" по Одесской области: что известно

06:38

В ситуации с Польшей всем нужно успокоитьсямнение

Реклама
06:21

В чем ключевое отличие наших целей с США по войне в Украине

05:30

Как вернуть белый цвет ковру: давно забытый, но самый эффективный способ

04:50

Ракеты взорвали штаб ЧФ в Севастополе: появилась неожидання версия удара

04:10

Захватчики аж бегут из окопов: боец ВСУ назвал супер-оружие, которое уничтожает россиян

03:40

"Замораживание невозможно": Богданов назвал ключевой фактор для завершения войныВидео

03:05

Эксперт спрогнозировал, каких противников подберут Путину на выборах

02:39

Где лучше всего хранить яйца: фермер наконец-то решил давний спор поваров

02:02

Золото под ногами: как знающие люди используют каштаны

01:27

Эксперт оценил, насколько реальны угрозы Польши уменьшить поддержку УкраиныВидео

00:10

"Больше никогда не оскорбляйте поляков": Моравецкий "наехал" на Зеленского

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять