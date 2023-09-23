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Атака на штаб ЧФ РФ в Севастополе: серьезно ранены два российских генерала - Буданов

Анна Ярославская
23 сентября 2023, 08:22 обновлено 23 сентября, 08:30
Командующий группировки генерал-полковник Александр Романчук в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится без сознания.
Буданов, ракетный удар по Севастополю
Буданов прокомментировал ракетный удар по Севастополю 22 сентября / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них - российские генералы. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

По его словам, среди раненых - командующий группировки генерал-полковник Александр Романчук, он в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится без сознания.

"Количество пострадавших обычных военнослужащих, которые не являются работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее - они не входят в тот перечень, который я вам озвучил", - сказал глава ГУР в комментарии Голосу Америки.

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Александр Романчук - командующий группировки российских сил на Запорожском направлении, получил звание генерал-полковника в 2023 году.

Генерал-полковник Александр Романчук
Генерал-полковник Александр Романчук / Фото: Википедия

Генерал-лейтенант Олег Цеков - командир 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ.

Генерал-лейтенант Олег Цеков
Генерал-лейтенант Олег Цеков / Фото: Википедия

В то же время Буданов не подтвердил сообщений о вероятной гибели командующего Черноморского флота РФ адмирала Виктора Соколова. О его состоянии информации в ГУР пока нет.

Кроме этого, начальник ГУР не стал отвечать на вопрос, использовали ли для атаки на штаб Черноморского флота РФ ракеты западного производства.

Удары по Крыму 22 сентября

22 сентября ВСУ нанесли по меньшей мере два ракетных удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки часть здания обрушилась.

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, украинская армия нанесла успешный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

"22 сентября около 12:00 Силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу командования черноморского флота россии во временно оккупированном Севастополе", - подчеркнули в СтратКоме.

О раненых и погибших в Минобороны РФ не сообщали, хотя атаку ВСУ и подтвердили. В ведомстве Шойгу утверждают, что только один военнослужащий ВС РФ пропал без вести.

Как пишет издание Агентство.Новости, российские федеральные телеканалы к вечеру пятницы перестали упоминать о том, что штаб Черноморского флота России в аннексированном Севастополе пострадал в результате ракетного удара.

Если в первые часы после удара они рассказывали о последствиях атаки и даже показывали картинку из города, то к вечеру из новостных выпусков стало пропадать даже упоминание о штабе.

"Только что посмотрел главный вечерний выпуск новостей „Время" на „Первом канале" (50-минутная программа). Ничего не услышал о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России в Севастополе", — написал корреспондент BBC в Москве Стив Розенберг в соцсети X (бывший твиттер).

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